Guide d’achat : quel casque JBL acheter en ce moment ?

JBL E45 Bluetooth Bleu

Un casque audio conçu pour les appareils compatibles Bluetooth, le JBL E45 Bluetooth Bleu vous offre une performance audio extraordinaire. Ce modèle peut reproduire efficacement les fréquences entre 20 Hz et 20 kHz. Sa sensibilité de 96 dB assure un son puissant en toutes circonstances. Le JBL E45 Bluetooth Bleu possède une impédance de 32 ohms qui vous donnent la possibilité de l’utiliser avec n’importe quel appareil doté d’une puce Bluetooth ou d’une prise jack. Ce casque audio supra-auriculaire à oreillettes pliables comporte une télécommande pour la gestion du playlist ainsi qu’un micro pour les appels téléphoniques et l’enregistrement de notes vocales.

JBL Everest 300 Bluetooth Noir

Conçu pour les audiophiles exigeants, le JBL Everest 300 Bluetooth Noir est un casque audio pratique et élégant. Il est doté d’un arceau conçu avec un matériau de haut de gamme pour assurer un agréable confort d’utilisation. Tel est également le cas des coussinets. Ce casque JBL peut être utilisé avec et sans fil. Pour l’utilisation sans fil, il dispose d’un module Bluetooth permettant de le synchroniser avec un smartphone, une tablette, un lecteur ou encore un PC. Le JBL Everest 300 Bluetooth Noir possède une réponse en fréquence de 10 Hz à 20 kHz. Pour couronner le tout, ses oreillettes sont pliables, ce qui facilite largement son rangement et son transport. Il est bien de noter qu’il est question d’une télécommande et d’un micro.

JBL Everest Elite 700 Noir

Le casque JBL Everest Elite 700 Noir assure une ambiance musicale hors du commun. Il est doté de transducteurs capables de reproduire efficacement les fréquences audio nécessaires à l’écoute confortable de vos morceaux préférés. D’ailleurs, il est doté d’un micro afin que vous puissiez répondre à vos appels sans avoir à vous saisir de votre smartphone. Ce qui s’avère aussi intéressant, c’est le fait que ce casque audio JBL ne pèse que 305 g. Aussi, vous pouvez le transporter en toute facilité. Le JBL Everest Elite 700 Noir est compatible Bluetooth et peut aussi être utilisé avec un appareil doté d’une prise jack. Sa sensibilité est de 99 dB.

JBL E55 Bluetooth Blanc

Doté d’un design époustouflant, le casque JBL E55 Bluetooth Blanc est particulièrement élégant. Il promet confort et praticité dans la mesure où ses oreillettes sont conçues avec des matériaux de haute qualité. Le fait que celles-ci soient pliables assure une grande facilité de transport. Le JBL E55 Bluetooth Blanc offre un son d’une grande qualité avec ses transducteurs dont la réponse en fréquence est de 20 Hz à 20 kHz. Ayant une impédance de 32 ohms et une sensibilité de 96 dB, ce modèle peut être utilisé avec un smartphone, un lecteur MP3 ou un PC. Il s’utilise au moyen de la technologie Bluetooth ou d’une liaison filaire.

JBL E35 Noir

Le casque JBL E35 Noir s’adapte parfaitement à toutes les morphologies. Il est équipé de coussinets doux pour un meilleur confort d’utilisation. En ce qui concerne la sonorité, il offre une réponse en fréquence de 20 Hz à 20 kHz idéale pour l’écoute de n’importe quel rythme. Son poids de 168 g est ce qu’il y a de mieux pour l’utiliser en toute sérénité. Le JBL E35 Noir est un casque audio avec fil qui est équipé d’un micro pour les conservations téléphoniques. Une télécommande est également au rendez-vous pour la lecture musicale.

