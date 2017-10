Guide d’achat : les meilleures offres box de la semaine

En ce mardi, vous vous posez des questions à propos de la box internet que vous devriez souscrire ? Ce comparatif de MeilleurMobile vous aidera à y voir plus clair dans la mesure où vous saurez les meilleures offres du marché.

Free Freebox Revolution ADSL

Comme son nom l’indique, la box Free Freebox Revolution ADSL est un forfait qui propose une connexion internet en qualité ADSL. Elle offre un débit descendant jusqu’à 15 Méga et ascendant jusqu’à 1 Méga pour permettre de naviguer confortablement sur la toile. Cette offre est parfaite pour les consommateurs qui souhaitent disposer d’un bouquet TV intéressant. En effet, plus de 270 chaînes sont proposées pour satisfaire toutes les catégories d’utilisateurs. Le forfait Free Freebox Revolution ADSL est muni d’un disque dur de 250 Go pour que l’on puisse avoir un espace de stockage à portée de main. D’ailleurs, un espace de stockage en ligne de 10 Go est également fourni.

Bouygues Telecom Bbox ADSL

Le forfait Bouygues Telecom Bbox ADSL est une formule d’abonnement qui vous permettra de rester connecté de manière stable. Son débit descendant de 15 Méga vous donne la possibilité d’effectuer un téléchargement rapide et de visiter n’importe quel site web. Partagez aussi vos fichiers en ligne en toute rapidité avec le débit ascendant de 1 Méga. Pour votre divertissement, une centaine de chaînes de télévision accompagnent cet abonnement Bouygues Telecom. Les appels vers les fixes de France métropolitaine sont illimités. Tel est aussi le cas de la communication voix vers l’étranger. Pour couronner le tout, un disque dur de 40 Go est mis à disposition pour le stockage d’une large quantité de données.

RED Box Série spéciale

A la recherche d’une box intéressante en ce début de semaine ? Le forfait RED Box Série spéciale ne vous décevra certainement pas. Vous avez à votre disposition une connexion internet rapide et stable grâce à la fibre optique de SFR. Pour cela, le débit descendant peut atteindre 100 Méga, alors que le débit ascendant atteint 50 Méga dans les meilleures conditions. Optez pour cette offre si vous recherchez une formule d’abonnement internet à domicile sans engagement. De plus, le forfait RED Box Série spéciale inclut des appels téléphoniques illimités vers la France et l’étranger. Vous pourrez profiter d’un bouquet TV grâce à une option.

SFR Starter Fibre

Le forfait SFR Starter Fibre est tout simplement intéressant. Rapide, il met à disposition une connectivité internet par fibre optique avec un débit descendant jusqu’à 200 Méga et ascendant jusqu’à 50 Méga. Plus de 220 chaînes TV sont au rendez-vous pour permettre à l’abonné de suivre ses programmes TV préférés. En plus de cela, cet abonnement internet SFR comporte une communication voix illimitée vers la France métropolitaine. Cela est valable aussi bien pour les appels vers les fixes que les mobiles. On notera le fait que la communication voix vers certaines destinations internationales est également illimitée.

Orange Livebox Zen Fibre

La box Orange Livebox Zen Fibre est complète. Elle vous permettra de surfer confortablement sur la toile avec son débit descendant jusqu’à 100 Méga et ascendant jusqu’à 100 Méga également. Sans engagement, cet abonnement internet est suffisamment flexible pour vous donner la possibilité de rajouter des options, voire de changer de formule d’abonnement à chaque fois que vous le souhaitez. En ce qui concerne la TV, plus de 150 chaînes sont proposées, dont une quarantaine en HD. Cette offre d’Orange comporte une capacité d’hébergement de 10 Go pour que l’utilisateur puisse sauvegarder des données en ligne.

Avez-vous déniché dans cette sélection la box internet qu’il vous faut ?