Guide d’achat : les meilleurs objets connectés pour la santé

La technologie nous permet aujourd’hui de suivre notre santé. Les montres connectées ainsi que les bracelets connectés, pour ne citer que ceux-là, jouent à cet effet un rôle important. Pour vous aider à choisir le dispositif adapté à vos besoins, nous vous proposons ce guide d’achat sur les meilleurs objets connectés pour la santé.

Apple Watch 2 Aluminium Gris Sidéral 42mm Bracelet Nylon Tissé

L’Apple Watch 2 Aluminium Gris Sidéral 42mm Bracelet Nylon Tissé est une montre connectée pas comme les autres. En plus d’être un objet connecté offrant les fonctionnalités d’une smartwatch de son genre, sachez qu’elle permet d’évaluer la fréquence cardiaque, ce qui en fait un wearable utile au quotidien. Son écran Retina de 1,7 pouce d’une définition de 312 x 390 pixels assure un confort visuel agréable. L’Apple Watch 2 Aluminium Gris Sidéral 42mm Bracelet Nylon Tissé offre une autonomie de 18 heures. Une batterie Lithium Ion est prévue. Enfin, sachez que cette smartwatch iOS est en mesure de compter le nombre de pas grâce à son podomètre.

Balance connectée Withings Body Noir

La balance connectée Withings Body Noir est un objet connecté qui vous sera utile au quotidien. Compatible Android et iOS, elle vous délivre votre masse graisseuse, votre masse musculaire, votre masse osseuse ainsi que votre masse hydrique. En effet, elle est dotée d’une technologie nommée Position Control. En plus de cela, cette balance connectée Withings est en mesure d’analyser la composition corporelle de celui ou celle qui l’utilise grâce à sa puce dédiée aux mesures par impédance bioélectrique. Elle vous révèle votre indice de masse corporelle (IMC). La présence de modules Bluetooth et WiFi facilite le transfert des données collectées vers une tablette ou un smartphone.

Tensiomètre connecté Withings Blood Pressure Monitor sans-fil

À la recherche d’un objet connecté pratique et fonctionnel, le tensiomètre connecté Withings Blood Pressure Monitor sans-fil vous sera d’une grande utilité. Il propose des fonctionnalités intéressantes les unes que les autres pour un meilleur suivi de la santé. Cet objet connecté peut être apparié avec un terminal Android ou iOS. Aussi, on peut l’utiliser en toute facilité pour mesurer la tension et le rythme cardiaque. Il fonctionne à l’aide de 4 piles AAA qui procurent une autonomie suffisante pour profiter pleinement de ses fonctionnalités. Le tensiomètre connecté Withings Blood Pressure Monitor sans-fil se gonfle et se dégonfle automatiquement sans vous faire mal au bras.

Balance connectée Terraillon Web Coach Pop Blanc

La balance connectée Terraillon Web Coach Pop Blanc vous permet de suivre votre état de santé de manière originale. Il s’agit d’un objet connecté bien plus fonctionnel qu’une simple balance. En effet, elle permet de suivre le poids de manière très ludique grâce à l’application dédiée Terraillon. Cette balance connectée Terraillon est compatible Android et iOS. Elle se connecte avec un terminal compatible au moyen de la technologie Bluetooth. En outre, un menu spécial est proposé afin que vous puissiez vous fixer un objectif de perte ou de prise de poids.

Thermomètre connecté BewellConnect MyThermo Blanc

Le thermomètre connecté BewellConnect MyThermo Blanc est un objet connecté fonctionnel. À la différence d’un thermomètre traditionnel, il peut être synchronisé avec un smartphone, une tablette ou tout autre appareil permettant de recevoir ses données. Pour cela, sachez qu’il est compatible Android et iOS. Une application dédiée est prévue. Celle-ci comporte plusieurs fonctions dont la possibilité de suivre l’évolution de la température. Le confort visuel n’est pas en reste grâce à son écran couleur facile à lire. Le service Check-up est au programme. Celui-ci permet de diagnostiquer une maladie.

