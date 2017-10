Guide d’achat : les meilleures alternatives au Samsung Galaxy Note 8

Vous ne pouvez pas vous procurer le Samsung Galaxy Note 8 ? Voici une sélection de smartphones qui constituent des alternatives à cette phablette de la firme sud-coréenne.

Apple iPhone 8 Plus 64 Go Gris Sidéral

L’Apple iPhone 8 Plus 64 Go Gris Sidéral est un smartphone qui offre des fonctionnalités aussi intéressantes que le Galaxy Note 8. Propulsé par un processeur Apple A11 Bionic associé à 3 Go de RAM, il promet une performance incroyable en toutes circonstances. Ce smartphone iOS convient aux adeptes de photo. En effet, il est équipé d’un double capteur dorsal de 12 millions de pixels. En façade, il propose un capteur de 7 millions de pixels. Ce mobile est conforme à la norme IP67. l possède ainsi une grande résistance aux éclaboussures. Son écran Retina de 5,5 pouces est adapté aux contenus Full HD.

Samsung Galaxy S8+ Noir carbone

Le Samsung Galaxy S8+ Noir carbone, avec son écran Super AMOLED de 6,2 pouces, vous permettra de vous passer du Galaxy Note 8. Il dispose d’un processeur Exynos 8895 octa-core, soit le même modèle que celui de la nouvelle phablette de la marque. La capacité de sa RAM est par contre de 4 Go, mais cela est suffisant pour utiliser efficacement les applications Android phares du moment. Le Galaxy S8 Plus propose un capteur photo dorsal de 12 millions de pixels ainsi qu’une caméra frontale de 8 millions de pixels. La définition de sa dalle est de 1440 x 2960 pixels, de quoi permettre de visionner des contenus en définition QHD.

OnePlus 5 Noir

Le OnePlus 5 Noir ne vous décevra nullement. Ce modèle vous permettra de vivre une expérience utilisateur sans précédent. Profitez des performances de son SoC Qualcomm Snapdragon 835 épaulé par 6 Go de mémoire vive à tout moment. Ce smartphone Android dispose d’un écran AMOLED de 5,5 pouces en définition Full HD pour un meilleur rendu graphique. Sa batterie de 3300 mAh vous donne la possibilité de l’utiliser le plus longtemps possible pour vous servir efficacement de ses fonctionnalités. Pour la photo, il est question d’un double capteur dorsal de 16 MP et d’un APN frontal de la même résolution.

Huawei P10 Plus Or

Le Huawei P10 Plus Or est un smartphone particulièrement élégant qui peut rivaliser avec le Samsung Galaxy Note 8. Animé par une version récente d’Android, ce téléphone portable tactile de 5,5 pouces vous offre les meilleurs de la firme chinoise. En effet, il propose un affichage de qualité avec son écran LCD dont la définition est de 2560 x 1440 pixels. La performance du Huawei P10 vous impressionnera. Ce modèle embarque un processeur Kirin 960 pour garantir une grande fluidité des applications. D’ailleurs, il renferme une RAM de 6 Go. Sa batterie Li-Ion de 3750 mAh est ce qu’il y a de mieux pour offrir une autonomie de longue durée.

Sony Xperia XZ Premium Noir

Un smartphone étanche aux performances extraordinaires, le Sony Xperia XZ Premium Noir vous sera d’une grande utilité. Il propose une configuration technique haut de gamme pour une fluidité remarquable en toutes circonstances. Un processeur Qualcomm Snapdragon 835 octa-core et une RAM de 4 Go sont au rendez-vous pour que vos applications soient prises en charge rapidement. En ce qui concerne l’affichage, ce téléphone portable tactile Sony arbore une dalle LCD de 5,5 pouces dont la définition est forte de 3840 x 2160 pixels ! Sa mémoire de stockage interne de 64 Go peut être étendue avec une carte micro SD pour que vous ayez la possibilité d’y sauvegarder tous vos documents.

Laquelle de ces alternatives au Samsung Galaxy Note 8 désireriez-vous utiliser ?