Guide d’achat : les box fibre en promo

Afin de répondre efficacement aux besoins de toutes les catégories de client, les fournisseurs d’accès internet proposent des offres qui diffèrent par leurs prix et caractéristiques techniques, notamment leur débit. Pour vous donner la possibilité de dénicher des formules d’abonnement intéressantes aussi bien au niveau du tarif qu’en ce qui concerne la vitesse de la connexion, nous vous proposons aujourd’hui ce guide d’achat des box fibre disponibles en promo.

La Poste Mobile Box TV Plus

Doté d’une connectivité fibre optique avec un débit jusqu’à 100 Méga en téléchargement, le forfait La Poste Mobile Box TV Plus vous donne la possibilité de surfer confortablement sur le web. Cette offre est d’autant plus intéressante puisqu’elle est proposée à seulement 4,99 € par mois. À ce prix là, l’abonné bénéficie d’une communication voix illimitée vers les fixes de France métropolitaine. Le forfait La Poste Mobile Box TV Plus est également parfait pour les personnes qui souhaitent rester en contact avec leurs proches à l’étranger. Il est muni d’appels téléphoniques illimités vers une centaine de destinations internationales. Pour couronner le tout, on a à notre disposition un bouquet TV de 200 chaînes, dont 36 en haute définition.

SFR Power Cinéma Fibre

La box SFR Power Cinéma Fibre est une formule qui vous fera profiter des meilleurs d’internet. Elle se distingue par son débit internet jusqu’à 1 Giga en téléchargement et jusqu’à 200 Méga en téléversement. Bénéficiez ainsi d’une connexion internet à grande vitesse pour visiter confortablement vos plateformes en ligne préférées. Accessible à moins de 30 € par mois, ce forfait internet SFR ne manquera pas de vous satisfaire avec son bouquet TV de 240 chaînes. En plus de cela, d’autres services SFR sont au rendez-vous, dont les services SFR Presse, SFR News et SFR Sport. Il convient de noter que cet abonnement internet avec engagement de 12 mois propose des appels téléphoniques illimités à destination des numéros fixes et mobiles de l’Hexagone et l’international.

RED Box Série spéciale

Proposé à seulement 10 € par mois, le forfait RED Box Série spéciale est une offre internet qui ne vous décevra nullement. Il vous permet de vous connecté à internet par le biais des infrastructures fibre optique de SFR. Pour cela, vous profitez d’un débit descendant jusqu’à 100 Méga et ascendant jusqu’à 50 Méga. Sans engagement, la box RED Box Série spéciale est adaptée aux utilisateurs qui changent régulièrement de formule d’abonnement. Elle est dotée d’un service téléphonique donnant la possibilité d’effectuer des appels illimités vers les fixes de France et plus de 100 destinations dans le monde.

Bouygues Telecom Bbox Miami Fibre

Profitez d’internet très haut débit avec la box Bouygues Telecom Bbox Miami Fibre. Cet abonnement avec engagement de 12 mois donne accès au réseau fibre optique du célèbre opérateur téléphonique français. Pour cela, on bénéficie d’un débit descendant jusqu’à 1 Giga et ascendant jusqu’à 250 Méga. Grâce aux 170 chaînes proposées, dont 48 en HD, vous avez la chance de pouvoir suivre vos programmes TV préférés. Profitez des appels téléphoniques illimités vers la France et l’international pour rester en contact avec vos proches. À noter qu’un disque dur de 16 Go est au rendez-vous pour permettre à l’abonné de sauvegarder ses données les plus importantes.

SFR Power Sport Fibre

Complète, la box SFR Power Sport Fibre vous donne l’opportunité de surfer rapidement sur la toile. Dotée d’une connexion avec un débit descendant jusqu’à 1 Giga et ascendant jusqu’à 200 Méga, elle est parfaite pour les adeptes de téléchargement et les fans des plateformes de streaming vidéo. Profitez également de cette formule pour avoir la possibilité d’appeler en illimité vers les mobiles et fixes de France métropolitaine. Et puisque l’on parle de communication voix, sachez que vous bénéficiez d’appels téléphoniques illimités vers les fixes et mobiles de plus de 100 destinations internationales.

Êtes-vous particulièrement intéressé par l’une de ces box fibre ?