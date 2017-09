Guide d’achat : le top des box avec disque dur

Les box avec disque dur ont l’avantage de permettre un stockage de données. Aussi, on n’est pas obligé d’utiliser internet pour sauvegarder des documents importants. Aujourd’hui, nous vous proposons ce guide d’achat qui présente le top des box avec disque dur afin de vous permettre de choisir l’offre qui vous convient le plus.

Bouygues Telecom Bbox ADSL

Complète, la box Bouygues Telecom Bbox ADSL vous permettra de rester en contact avec vos proches et de bénéficier d’une connexion internet rapide. La technologie ADSL fait profiter d’un débit descendant jusqu’à 15 Méga. Grâce à cela, vous aurez la possibilité de regarder des vidéos ou d’écouter de la musique en streaming. En ce qui concerne le débit ascendant, celui-ci est de 1 Méga. Ce forfait met à disposition deux boîtiers et un disque dur de 40 Go pour le stockage des données de l’utilisateur. Par ailleurs, il comporte un bouquet TV de 150 chaînes avec 36 chaînes en HD. Les appels vers les fixes sont illimités aussi bien vers la France que l’étranger.

Forfait Bouygues Telecom Bbox ADSL

SFR Starter Fibre

Le forfait SFR Starter Fibre est un abonnement qui vous permet de profiter des meilleurs d’internet. Il donne accès à internet grâce à une connexion en fibre optique. Le débit descendant peut aller jusqu’à 200 Méga, tandis qu’en téléversement, celui-ci atteint 50 Méga. Cette offre se distingue par le fait qu’elle met à disposition un disque dur dont la capacité est de 500 Go ! De quoi permettre de stocker une large quantité de données. En plus de cela, 240 Chaînes TV sont incluses. Il s’agit d’un abonnement qui nécessite un engagement de 12 mois. Les appels téléphoniques sont totalement illimités vers les fixes et mobiles de France métropolitaine. On peut aussi appeler de la même manière vers l’étranger.

Forfait SFR Starter Fibre

Bouygues Telecom Bbox Miami Fibre

La Bouygues Telecom Bbox Miami Fibre vous permettra de rester en contact avec vos proches et de bénéficier d’une connexion internet à grande vitesse. La technologie fibre optique fait profiter d’un débit descendant jusqu’à 1 Giga. Le débit ascendant, quant à lui, peut aller jusqu’à 250 Méga. Nécessitant un engagement de 12 mois, ce forfait inclut 170 chaînes TV dont 48 en HD. Le dégroupage est possible et on bénéficie des appels téléphoniques illimités vers la France et l’étranger aussi bien vers les mobiles que les fixes. Enfin, sachez qu’un disque dur de 16 Go est au programme.

Forfait Bouygues Telecom Bbox Miami Fibre

Orange Livebox Play ADSL

L’Orange Livebox Play ADSL, comme son nom l’indique, est une box internet qui vous connecte au réseau ADSL de l’opérateur. Pour cela, vous bénéficiez d’un débit jusqu’à 15 Méga en download et jusqu’à 1 Méga en upload, et ce, partout en France. Avec cet abonnement sans engagement, le dégroupage est possible. Il répond ainsi aux attentes des familles qui souhaitent partager leurs connexions ou tout simplement maîtriser leurs factures de télécommunication. 160 chaînes sont proposées, dont 40 en HD. Et les appels téléphoniques sont illimités vers les fixes et mobiles de France. On peut aussi appeler vers l’international. Le forfait Orange Livebox Play ADSL comporte un disque dur de 450 Go.

Forfait Orange Livebox Play ADSL

Free Freebox Revolution ADSL

La box Free Freebox Revolution ADSL propose un débit de 15 Méga en download. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une connexion en ADSL. Et le débit ascendant est de 1 Méga. Cette offre est parfaite pour les familles qui passent beaucoup de temps devant la TV vu qu’elle comporte 277 chaînes. S’y ajoute un disque dur de 250 Go. Un media-center de qualité est également proposé. La Freebox Revolution ADSL constitue en outre une offre parfaite pour ceux qui souhaitent appeler vers les fixes et les mobiles de France de manière illimitée. À noter qu’il est possible d’appeler vers les fixes de plus de 100 pays.

Forfait Free Freebox Revolution ADSL

Avez-vous trouvé une offre correspondant à vos besoins dans ce top des box avec disque dur ?