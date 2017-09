Guide d’achat : quel photophone acheter ?

À la recherche d’un photophone de qualité ? Ce comparatif de MeilleurMobile vous permettra de dénicher facilement le modèle idéal.

HTC U11 Noir

Doté d’un écran LCD de 5,5 pouces, le HTC U11 Noir offre un excellent rendu graphique. Ce smartphone Android promet une fluidité remarquable en toute circonstance. Son processeur octa-core cadencé à 2,45 GHz peut exécuter n’importe quelle tâche avec une grande rapidité. D’ailleurs, une mémoire vive de 4 Go est de la partie pour faciliter le multitâche. La performance photographique n’est pas en reste. Ce photophone HTC dispose effectivement d’un capteur dorsal de 12 MP avec autofocus et stabilisateur d’image. Un double flash LED est prévu ainsi qu’une caméra frontale de 16 millions de pixels !

Samsung Galaxy S8 Argent polaire

Le Samsung Galaxy S8 Argent polaire ne vous décevra certainement pas. Équipé d’un écran Super AMOLED de 5,8 pouces, ce smartphone Android vous fera profiter d’une expérience multimédia sans précédent. D’ailleurs, il assure une grande fluidité avec son processeur Exynos 8895 épaulé par 4 Go de mémoire RAM. Le Galaxy S8 se démarque aussi par la qualité de ses appareils photo. À l’arrière, il dispose d’un capteur dorsal de 12 mégapixels qui est équipé d’un flash pour les captures en faible luminosité. Un autofocus est proposé pour éviter le flou provoqué par l’erreur de mise au point. L’APN à l’avant de 8 mégapixels promet de magnifiques selfies.

Huawei P10 Noir

Parfait pour ceux qui sont à la recherche d’un photophone tactile fluide, le Huawei P10 Noir est un véritable bijou de technologie. Il dispose d’une fiche technique qui n’a rien à envier aux autres smartphones haut de gamme du moment. En effet, un processeur octa-core Kirin 955 est proposé afin de s’assurer d’un fonctionnement rapide en toute circonstance. L’affichage quant à lui est fourni par une dalle LCD de 5,1 pouces en définition Full HD. Côté photo, ce smartphone Huawei dispose de deux objectifs SUMMARIT-H en ouverture f/2.2, capables d’enregistrer des vidéos 4K. La caméra frontale de 8 mégapixels assure de splendides selfies

Sony Xperia XZ Premium Silver

Certifié IP68, le Sony Xperia XZ Premium Silver offre une performance incroyable dans toutes les tâches. Grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon 835, vous aurez droit à une bonne réactivité. Pour couronner le tout, une RAM de 4 Go est au programme. Le Sony Xperia XZ Premium Silver dispose d’un appareil photo performant qui vous donne la possibilité de prendre de belles photos. Grâce à son objectif de 19 mégapixels, vous bénéficierez d’un rendu photographique à couper le souffle. De plus, un flash LED est au rendez-vous pour les prises de vue nocturnes. Ce smartphone Sony dispose aussi d’un APN frontal dont la résolution est de 13 mégapixels.

OnePlus 5 Noir

Un smartphone tout simplement élégant, le OnePlus 5 Noir est parfait pour la production et le divertissement. Ce photophone promet une excellente prise en main grâce à ses dimensions de 154.2 x 74.1 x 7.25 mm, pour un poids de 153 grammes. Le OnePlus 5 met à disposition un double capteur dorsal dont les caractéristiques vous promettent de beaux clichés. En effet, celui-ci possède une résolution de 16 MP et dispose d’un stabilisateur d’images ainsi que d’un flash LED. Pour que vous puissiez réaliser de magnifiques autoportraits, un capteur à l’avant de 16 mégapixels est prévu. Pour le reste, il est question d’un écran AMOLED en définition Full HD, d’un processeur Qualcomm Snapdragon 835 octa-core et d’une RAM de 6 Go !

Dites-nous en commentaire le nom du photophone de votre choix !