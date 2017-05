Une grosse fuite des prochains flagship de Motorola

Motorola, la firme rachetée par Lenovo est à nouveau victime de fuite. Alors qu’on avait récemment eu vent des projets de la firme pour les nouveaux Moto 5C et 5C Plus. De nouveaux produits auraient encore fuité. Grâce à une publication du célèbre Evan Blass. Dont la réputation de leak n’est plus à faire.

On se souvient de la fuite récente des caractéristiques des nouveaux smartphones bas de gamme de la gamme Moto. Des smartphones équipés d’écrans de 5 pouces, l’un possédant un processeur 2 bits à 1,3 GHz de fréquence. Et l’autre ayant un processeur de 64 bits de 1,1 GHz. Le moto C avec sa batterie de 2350 mAh tandis que le C Plus disposerait d’une batterie de 4 000 mAh. Aujourd’hui, Evan Blass est encore à l’origine d’une nouvelle fuite, mais celle-ci dévoile en image les autres smartphones de Motorola prévue pour 2017.

Lenovo : des nouveautés pour Motorola en 2017

En effet, d’après les rumeurs, il serait donc fort possible que Motorola préparent d’autres smartphones en dehors des Moto C et C Plus. Un tweet d’Evan Blass, nous a récemment permis de découvrir en image les visuels des supposées prochaines sorties.

Sur cette image, on distingue tout d’abord, deux nouveaux smartphones Moto Z. Ce sont les Motorola Moto Z Play et Z Force. Les flagships embarqueraient un écran Full HD de 5,5 pouces. De plus, ceux-ci seraient compatibles avec les Moto Mods.

Un nouveau Moto X, avec un écran Full HD de 5,2 pouces et équipé de la fonction SmartCam. De nouveaux smartphones dans la gamme « E » également. Il s’agit des Moto E et E Plus disposant d’un écran de 5 pouces pour le E et 5.5 pouces pour le E Plus. Ainsi qu’une batterie de 5 000 mAh pour le modèle plus grand.

Et enfin, on retrouve également la gamme C. Avec les Moto 5C et 5C Plus dont on avait parlé tout à l’heure. Avec leurs écrans de 5 pouces et la batterie de 4 000 mAh pour le C Plus. Comme les fuites précédentes l’avaient prédit.

Que pensez-vous de ces fuites ? Dites-le nous en commentaire.