GooPhone X : un clone de l’iPhone X à 100 euros !

Vous ne pouvez pas vous offrir l’iPhone X en raison de son prix ? Voici le GooPhone X, un clone de ce smartphone d’Apple proposé à seulement 100 €.

Avec son prix supérieur à 1000 €, l’iPhone X est un smartphone iOS qui s’adresse aux utilisateurs fortunés. Quoi qu’il en soit, il faut dire que nombreuses sont les personnes qui souhaitent l’avoir en raison de son design innovant ainsi que sa configuration technique sans faille. Grâce à l’iPhone X, Apple a réussi à attirer l’attention des adeptes de smartphones haut de gamme. Si vous, de votre côté, êtes à la recherche d’une alternative pas cher à ce nouveau device de la Pomme, pourquoi ne pas opter pour le GooPhone X ? En effet, il s’agit d’un terminal qui s’annonce comme le clone de l’iPhone X. Proposé à seulement 100 €, l’appareil n’a rien de vraiment commun avec le récent terminal de la Pomme, malgré un design assez convaincant.

Un smartphone doté d’une configuration technique obsolète

Fonctionnant sous Android, le GooPhone X est loin d’égaliser les performances de l’iPhone X. Il faut même dire que celui-ci possède une fiche technique trop modeste par rapport à la plupart des terminaux d’entrée de gamme du moment. Avec son prix de 100 €, le GooPhone X arbore une dalle de 5,5 pouces avec une définition HD (1280 x 720 pixels). Son processeur MediaTek MTK6580 est associé avec seulement 1 Go de mémoire vive. La capacité de stockage, quant à elle, est de 8 ou 16 Go. On notera particulièrement l’absence de la connectivité 4G, ce clone de l’iPhone X étant compatible 3G uniquement. Pour la photo, il est question d’un capteur dorsal de 8 MP et d’une webcam de 5 MP. Le volet logiciel est assuré par le vieux système d’exploitation Android 5.0 Lollipop…

