Google rachète la division mobile de HTC pour 1.1 milliard de dollars

Les rumeurs vont de bon train en ce qui concerne un possible rachat de la firme HTC par Google, finalement ce dernier s’offre simplement la partie mobile. On vous en dit plus !

C’était hier qu’une rumeur nous était parvenue par les réseaux sociaux, cette dernière voulait que la firme HTC se fasse racheter sa division mobile par le géant Américain Google. Aujourd’hui nous apprenons que Google vient de racheter la team mobile de la firme, qui comprend des ingénieurs et des designers. Ce seront donc environ 2000 employés de la R&D et du secteur design de HTC qui vont désormais travailler sur les prochains smartphones du géant.

Cette transaction sera bénéfique pour les deux entreprises, d’une part pour Google, qui ne souhaite pas se faire distancer par son concurrent Apple. La firme se base donc sur une amélioration de ses hardwares et softwares, grâce à sa prochaine équipe, pour rivaliser avec la firme de Cupertino. Le rachat d’une partie de HTC permettra également à la firme d’améliorer ses ventes en ayant un meilleur contrôle sur la conception et la production de ses appareils.

HTC: en difficulté depuis quelque temps

La firme connaît une chute des ventes assez spectaculaire de 14.4% depuis le début de l’année avec ses smartphones. On se souvient d’une époque où HTC possédait tout de même 8.8% de part de marché dans le secteur, mais depuis ce pic, la firme connaît une descente aux enfers. Avec ce rachat partiel, la firme pourra de nouveau se concentrer sur ses smartphones et proposer de nouvelles innovations, comme le déclare Cher Wang, qui est désormais au contrôle : « Nous avons été pionniers dans l’industrie du smartphone, maintenant nous allons nous appliquer à conserver cet état d’esprit pour exploiter le potentiel de cette nouvelle génération d’objets et de services connectés ». La firme pourrait aussi proposer des améliorations sur son casque de réalité virtuelle, ce que l’on attend avec impatience !

Que pensez-vous de ce rachat de HTC ? Dites-le-nous en commentaire !