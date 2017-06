Google pourrait bientôt mettre au point des annonces en réalité virtuelle

Si vous n’avez jamais entendu parler de la zone 120, eh bien, vous n’êtes pas seul. C’est un programme de Google qui prend en charge de petites équipes internes et les aide à créer de nouveaux projets innovants. La zone 120 a été lancée en mars 2016, et elle doit encore prouver sa valeur, mais un certain projet de l’atelier pourrait contenir la réponse à une question très sérieuse pour les développeurs de VR. Il s’agit des annonces en réalité virtuelle.

Avec les plates-formes VR encore en grande partie inexplorées et limitées en termes d’audience, il est naturel que beaucoup de développeurs s’y détournent. Le fait que de méthodes de monétisation n’aient pas encore été définies pour les contenus en VR n’arrange pas beaucoup les choses. Toutefois, Google Area 120 (zone 120) pourrait apporter une solution à cela. L’atelier du géant américain a produit un projet qui pourrait permettre aux développeurs de VR de monétiser leurs contenus à l’ancienne, c’est-à-dire avec des publicités.

Google : un projet de publicités en réalité virtuelle en préparation

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le projet fournit aux utilisateurs un petit cube en VR. Comme Google l’explique, « en tapotant sur le cube ou en le regardant pendant quelques secondes, le cube ouvre un lecteur vidéo où l’utilisateur peut regarder, puis fermer facilement la vidéo« .

Cela semble être un format plutôt non-intrusif, car les utilisateurs sont libres de choisir d’ignorer le cube et ne pas interagir avec la publicité. C’est exactement ce que Google vise : un format facile à mettre en œuvre pour les développeurs, tout en étant utile et non intrusif pour les utilisateurs. Le géant américain voudrait pousser cette fonctionnalité vers les plates-formes Carton, Daydream et Samsung Gear VR pour l’instant. Les développeurs de réalité virtuelle peuvent ont même déjà la possibilité de postuler pour avoir un accès anticipé au projet.

Que pensez-vous d’un tel projet ? Dites-le nous en commentaire.