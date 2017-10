Google Pixel 3 : des informations circulent déjà

Alors que les Google Pixel 2 et Pixel 2 XL sont à peine disponibles, le Google Pixel 3 fait déjà parler de lui. En effet, un média américain prétend maintenant savoir les noms de code attribués au prochain terminal haut de gamme de la firme de Mountain View.

Plusieurs mois avant la présentation des Google Pixel 2, le site Droid-Life avait dévoilé les noms de code de ces terminaux de Google. Il avait notamment évoqué un certain « taimen » qui devait être un troisième modèle inédit. Mais au final, celui-ci s’est avéré être le Google Pixel 2 XL. De la même manière, le site nous révèle aujourd’hui des noms de code qui pourraient être attribués au Google Pixel 3. À en croire Droid-Life, les différentes versions de ce dernier seraient dénommées « crosshatch », « albacore » et « blueline ». Mais pour brouiller les pistes, Google aurait préféré utiliser les lettres A, B et C.

Google Pixel 3 : une information prouvée dans Android Open Source Project

En effet, ces noms de code apparaissent bel et bien dans le code source d’Android. Un autre est d’ailleurs visible dans une liste Android Open Source Project (AOSP). Il s’agit de « Wahoo », un nom qui fait référence à un poisson comme les autres mentionnés précédemment. Toutefois, il pourrait s’agir d’un smartphone de 2017, contrairement au Google Pixel 3 qui sera naturellement lancé en 2018. Si l’on en croit ce fichier, il est donc fort possible que Google lance avant la fin d’année d’autres smartphones. Mais comme on a affaire à des informations apparaissant uniquement dans AOSP, rien ne garantit que ce sera bien le cas. Pour l’heure, sachez qu’aucune source n’a parlé des possibles caractéristiques techniques du Google Pixel 3. Pour cela, il faudra encore patienter.

