Google Pixel 2 XL vs iPhone 8 Plus : quel est le plus rapide ?

Vous l’attendez ? Eh bien le voici, le Speed Test entre le Google Pixel 2 XL et l’iPhone 8 Plus d’Apple. Quel est le grand gagnant ?

La puce Apple A11 Bionic des iPhone 8, 8 Plus et X écrase sans problème le Snapdragon 835 d’après des récents benchmarks. Le Google Pixel 2, parfois nommé iPhone sous Android, est doté de ce SoC signé Qualcomm mais à l’issue du Speed Test publié par la chaîne Youtube PhoneBuff, c’est l’étonnement qui règne.

Google Pixel 2 XL vs iPhone 8 Plus : c’est plutôt serré !

Il y a plusieurs étapes dans le test de PhoneBuff. On lance dans un premier temps des applications et une action très rapide est faite. Si le smartphone de Google met moins de temps à démarrer que l’iPhone 8 Plus, le téléphone d’Apple prend la tête en gérant mieux l’ouverture d’applications énergivores comme des jeux vidéo. Le Pixel 2 XL a 10 secondes de retard. Vu les benchmarks sur l’Apple A11 Bionic, on pensait que l’écart allait être plus important.

Ces deux téléphones haut de gamme sont au coude à coude quand il s’agit de tester leur mémoire vive. Quatre jeux ont été lancés et un chargement a été inévitable pour seulement l’un d’entre eux. Le temps de l’iPhone 8 à l’issue des deux rounds est de 2:05. C’est 5 secondes de moins que le Google Pixel 2 XL mais ce dernier parvient à avoir quelques secondes d’avances à la fin du deuxième round.

En fin de compte, le Pixel 2 XL peut rivaliser sans problème avec l’iPhone 8 Plus même s’il est doté d’un Snapdragon 835. Il peut vraiment porter le surnom d’iPhone sous Android !

Que pensez-vous de ce Speed Test ? Dites-le nous dans les commentaires !