Google Pixel 2 XL : certains modèles sont dépourvus d’Android !

On est très loin du poisson d’avril (d’autant plus que nous sommes en novembre) mais c’est une bonne blague : certains Google Pixel 2 XL ont été livrés sans Android. Un problème de plus sur les smartphones du géant américain.

Problèmes de son, problèmes d’affichage, décidément Google n’a pas de chance. Cette fois, il faut se tourner vers le système d’exploitation puisque l’OS de la firme n’équipe pas certains Pixel 2 XL. Problématique non ?

Google Pixel 2 XL : où est le système ?

Plusieurs utilisateurs ont signalé ce problème sur Reddit et il est de taille puisque des Pixel 2 XL sont arrivés chez leur futur propriétaire sans système d’exploitation. L’écran du smartphone affiche le message suivant : « Impossible de trouver un système d’exploitation valide. L’appareil ne va pas démarrer. ». Cela veut donc dire qu’il n’y a pas eu de contrôle au préalable donc d’autres soucis pourraient apparaître. Google n’a pas tardé à réagir et a donné une solution assez simple : renvoyer le téléphone. Pendant un entretien téléphonique avec Android Police, le constructeur a également évoqué que le problème au niveau de la production avait été corrigé. Que ceux qui veulent un Google Pixel 2 XL se rassurent, il devrait bien y avoir Android sur votre terminal !

Pour rappel, le smartphone conçu par LG est doté d’un écran OLED de 6 pouces d’une définition de 1440 x 2880 pixels. Son processeur Snapdragon 835 tourne à une fréquence d’horloge de 2.45 GHz. Il est soutenu par 4 Go de mémoire vive. Selon les versions, l’espace de stockage a une capacité de 64 ou de 128 Go. La partie photo est composée d’un APN dorsal de 12 mégapixels et d’un APN frontal de 8 mégapixels. L’alimentation est quant à elle gérée par une batterie Li-Ion de 3520 mAh.

Que pensez-vous de ce nouveau problème sur le Google Pixel 2 XL ? Laissez-nous votre avis dans les commentaires !