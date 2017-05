Google Pixel 2 : un prototype a été testé avec succès

Un employé de Google prétend avoir testé le Walleye, nom de code du Google Pixel 2. Le constructeur aurait-il déjà conçu un prototype fonctionnel de ce mobile ?

La firme de Mountain View travaille sans doute actuellement sur un nouveau Pixel. En effet, à chaque sortie d’une version majeure d’Android, le géant du web dévoile un terminal afin de permettre aux utilisateurs de tester et bien évidemment, d’accueillir, le nouvel OS. Cette année, il devrait normalement proposer le Pixel 2, un smartphone que bon nombre d’entre nous connaissent aujourd’hui sous le nom de code Walleye. Et il semble que le projet se porte bien. Un googler a même avoué travailler sur un prototype de l’appareil. C’est sur les fils de discussion d’AOSP qu’un message de David Zeuthen, ingénieur logiciel de chez Google, a été aperçu. En effet, celui-ci a affirmé avoir testé un bout de code sur un appareil Walleye.

Un Qualcomm Snapdragon 835 pour le Google Pixel 2 ?



Comme à l’accoutumée, il est recommandé de prendre ce type d’information avec précaution. D’autant que Google ne s’est pas encore exprimé officiellement sur le sujet. Quoi qu’il en soit, c’est par le biais de pistes non officielles comme celle-ci que l’on arrive parfois à dresser un dossier permettant de décrire un mobile quelconque. Pour le cas du Google Pixel 2, les sources manquent malheureusement. On sait par contre qu’il devrait être accompagné d’un certain Muskie (Pixel 2 XL) ainsi que d’un Taimen (Pixel 2 XXL). La firme américaine devrait donc cette fois-ci mettre à disposition trois versions de son smartphone. Au passage, notez que d’après les bruits qui courent actuellement dans les couloirs d’internet, l’appareil devrait être propulsé par un processeur Snapdragon 835. Pour connaitre avec précision les caractéristiques du Google Pixel 2, il faudra néanmoins patienter étant donné que celui-ci ne verra pas le jour avant la Google I/O 2017.

Est-ce que vous êtes intéressé par ce mobile ?