Google Pixel 2 : son unique capteur dorsal a rapidement mis à terre l’iPhone 8 Plus et le Galaxy Note 8 sur DxOMark

Le Samsung Galaxy Note 8 et l’iPhone 8 Plus ne sont pas restés longtemps en tête du classement de DxOMark, le Google Pixel 2 a pris la première place avec un unique capteur dorsal.

Comme quoi, avoir un double capteur ne signifie pas offrir une meilleure qualité photographique. À peine présenté, le Google Pixel 2 se retrouve dans le classement de DxOMark et pas à n’importe quelle place puisqu’il atterrit directement à la première.

Google Pixel 2 : une partie photo au top avec un seul capteur à l’arrière !

Le Google Pixel 2 a obtenu l’excellente note de 98 sur 100 de la part de DxOMark. C’est 4 points de plus que l’iPhone 8 Plus d’Apple et le Galaxy Note 8 de Samsung. La première génération de Google Pixel est tout de même bien placé puisqu’elle est à la 5e place avec la note de 90 sur 100. Le Pixel 2 du géant américain a donc réussi haut la main les multiples épreuves du laboratoire DxO. Pour rappel, les Google Pixel 2 et Pixel 2 XL disposent d’une caméra dorsale de 12 millions de pixels.

L’attirail de ces smartphones est survitaminé par l’intelligence artificielle et cela joue clairement sur les rendus qu’ils offrent. Pour DxOMark, ils sont dotés d’un excellent autofocus avec une stabilisation de l’image optimale. La colorimétrie l’est également que cela soit en extérieur ou en intérieur. Les prises de vue sont particulièrement précises avec un nombre élevé de détails. Néanmoins, Enfin, l’effet « bokeh » en mode Portrait a convaincu les experts de DxO. La partie photo a reçu la note de 99.

On parle maintenant de la partie vidéo qui a obtenu la note de 96. DxOMark a été encore une fois convaincu par la stabilisation et l’autofocus de l’appareil. La balance des blancs est moins impressionnante notamment lorsque le cadreur est en mouvement.

Que pensez-vous de ces notes ? Dites-le nous dans les commentaires !