Le Google Pixel 2 se déclinerait en 3 modèles

Le Google Pixel, développé par la firme américaine a été très bien accueilli par la critique lors de sa sortie. C’est donc dans cette optique que la firme de Mountain View a décidé de remettre ça. En sortant un Google Pixel 2 qui serait le successeur du Google Pixel. Mais celui-ci aurait une autre particularité. Au lieu de se décliner en 2 modèles comme pour son prédécesseur ; celui-ci se déclinerait en 3 modèles.

En effet, le Pixel se déclinait pour sa part en 2 modèles différents. À savoir le Pixel et le Pixel XL. Son successeur, le Pixel 2, quant à lui, placerai la barre plus haut. En se déclinant en non pas 2, mais 3 modèles. Les informations nous proviennent directement de PhoneArena qui a découvert l’existence de ce 3e modèle grâce à GeekBench.

3 modèles pour le prochain Google Pixel 2 de la firme de Mountain View

La première fois que Google a conçu de nouveaux smartphones s’est révélée être un grand succès. Il existe de nombreux utilisateurs de Google Pixel et Google Pixel XL qui vous diront que la paire de smartphones était facilement considérée comme les meilleurs téléphones Android de 2016. Avec des concurrents tels que le Samsung Galaxy S7, le Samsung Galaxy S7 Edge, LG G5, Moto Z Force et d’autres. Google est maintenant de retour sur le marché des smartphones avec des flagships qui seront à nouveau fabriqués par HTC.

On a parlé de trois nouveaux modèles de Pixel 2 pour 2017. Comme d’habitude, Google a utilisé des noms de code pour nommés ses téléphones. Cette fois-ci axés sur l’océan, où plutôt sur les poissons plus exactement. Le 1er modèle de Google Pixel 2 porte le nom de Muskie. C’est-à dire le maskinongé, qui est une espèce américaine de brochets. Le 2e modèle (le Pixel 2 XL) porte le nom de Walleye. C’est-à-dire le Doré jaune. Une grande espèce de perche. Et enfin le troisième modèle a le nom de code Taimen. Une espèce de saumon de Sibérie. Pour l’instant, on n’en sait pas davantage sur ses caractéristiques.

Que pensez-vous de ces déclinaisons du Google Pixel 2 ? Dites-le nous en commentaire.