Google Pixel 2 / Pixel 2 XL : un iPhone 8 sous Android ?

Le combat entre Google et Apple sur le marché de la téléphonie mobile n’est un secret pour personne, mais finalement quel smartphone est réellement le plus intéressant. On compare l’iPhone 8 et le Google Pixel 2 !

L’iPhone 8 est déjà disponible en libre-service, contrairement au Google Pixel 2 (qui ne sera même pas disponible en France), mais ce dernier continu de nous réserver quelques surprises. Donc si vous avez envie dans savoir plus sur les différences et similarités entre les appareils, c’est par ici !

iPhone 8 et Google Pixel 2 / Pixel 2 XL : un design très proche

Le design des deux smartphones ne change pas vraiment par rapport à la dernière génération, ils présentent touts les deux plusieurs points communs niveau design, tel que les courbes du smartphone. Il serait facile pour une personne qui ne fait pas attention de confondre les appareils face avant. Mais les deux appareils se différencient par la couleur et les matériaux. L’iPhone 8 est désormais muni d’un dos en verre alors que le Google Pixel 2 ne l’est pas. Ce dernier est également plus coloré et propose un dos souvent bicolore, dans différentes teintes.

Les deux appareils sont également proches techniquement parlant, surtout au niveau de la qualité du capteur photo. L’iPhone 8 occupait récemment le top du classement DxOMark mais à fini par se faire expulser par le Google Pixel 2 mais aussi par le Galaxy Note 8. Respectivement le premier affiche un score de 92 contre 98 pour le Pixel 2. Alors que la qualité de son appareil photo est la fierté de la firme à la pomme, elle s’est fait devancer par son concurrent à ce niveau là. Finalement, le Google Pixel 2 est un très bon smartphone, on pourrait très bien imaginer un mixe des deux appareils, le design d’Apple avec les capacités du Pixel 2. Malheureusement, le plus gros défaut de ce dernier est qu’il n’est pas disponible en France et qu’il ne joue pas de la meilleur réputation en ce qui concerne ses similitudes avec l’iPhone 8, comme le nouveau mode « ne pas déranger lors de la conduite« .

Que pensez-vous de ces deux appareils ? Lequel préférez-vous ?