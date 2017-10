Google Pixel 2 et Pixel 2 XL : modifier le « Squeeze » n’est pas chose aisée

Désormais, l’utilisateur peut se servir de la fonction Squeeze des Google Pixel 2 et Pixel 2 XL pour lancer d’autres tâches. Cependant, ce n’est pas une mince affaire.

Les nouveaux flagships de la firme de Mountain View proposent un grand nombre de nouveautés que la plupart des membres de la communauté Android ne maîtrisent pas encore. En plus de la nouvelle version du système d’exploitation, ces terminaux font partie des smartphones récents sur lesquels on peut expérimenter l’assistant personnel Google Assistant. Aussi, pour marquer la grande évolution de ce dernier, le Pixel 2 ainsi que sa version phablette disposent de la même fonction squeeze que le HTC U11. Si vous ne savez pas encore, notez à partir de maintenant qu’il s’agit d’une sorte de raccourci permettant de lancer l’assistant personnel au moyen d’une simple pression sur les bords du smartphone. Et comme le squeeze est un raccourci tellement pratique, des développeurs tentent actuellement de le modifier afin de pouvoir s’en servir pour lancer d’autres applications. Cela n’est pas impossible, mais la tâche s’avère difficile.

Modification du Squeeze des Google Pixel 2 et 2 XL : une mission réellement difficile

Notez que les nouveaux fleurons de Samsung, les Galaxy S8 et S8+, disposent également d’un raccourci du même type, sauf qu’il est conçu pour Bixby. Depuis quelques jours, des utilisateurs réclament à la firme sud-coréenne l’autorisation leur permettant de se servir du bouton Bixby pour d’autres finalités. Samsung n’a pas résisté face à la pression et permet désormais la désactivation de ce fameux raccourci. Pour le cas du squeeze, les choses risquent encore d’être longues. En tout cas, un développeur connu sous le pseudonyme flar2 a réussi à créer une application permettant de remapper la pression des Pixel 2. L’appli en question se nomme Button Mapper. Quoi qu’il en soit, cette dernière ne permet pas tout à fait de modifier la fonction, les autorisations dans le code source d’Android liées à son utilisation étant impossibles à modifier. Par conséquent, cela implique quelques manipulations un peu plus techniques que de simplement activer l’application, sans toutefois demander de rooter le téléphone.

Comptez-vous essayer cette méthode pour changer le squeeze de votre Pixel 2 ?