Google Pixel 2 et Pixel 2 XL : la mort de la carte SIM pour bientôt ?

L’arrivée des Google Pixel 2 et Pixel 2 XL marque un tournant majeur dans l’univers de la technologie. En effet, c’est la première fois que la technologie eSIM est portée sur un smartphone.

Les nouveaux smartphones de Google, les Pixel 2 et 2 XL proposent des nouveautés majeures. Ils sont tout d’abord dotés de la nouvelle mouture du système d’exploitation, Android 8.0. Ils possèdent également une technologie de transmission des signaux audio plus performante.

Si vous ne le savez pas encore, ces nouveaux flagships du géant du web sont effectivement dépourvus de prise jack. Si vous êtes un partisan de l’utilisation des casques audio, il vous faudra alors trouver un modèle adapté à son port USB Type-C avant de pouvoir profiter de vos playlists ou bien utiliser une paire d’écouteurs Bluetooth comme les AirPods. En tout cas, ce ne sont pas les seuls changements majeurs constatés sur ces terminaux. Ils sont aussi, par exemple, dotés de la technologie eSIM.

L’eSIM des Google Pixel 2 et Pixel 2 XL pour se passer de la carte SIM traditionnelle

En proposant cette technologie sur les Google Pixel 2 et 2 XL, Google espère sans doute permettre aux utilisateurs de découvrir une nouvelle manière pour utiliser leurs smartphones. En effet, l’eSIM permet de profiter des forfaits proposés par les opérateurs en l’absence de cartes SIM traditionnelles. Cette technologie offre un grand nombre d’avantages, comme la possibilité de souscrire un forfait à vie grâce à l’enregistrement des données de l’utilisateur sur un unique dispositif.

Certes, ces nouveaux terminaux sont équipés de slots pour carte nano SIM, mais le fait qu’ils soient déjà conformes à la norme eSIM semble confirmer les hypothèses selon lesquelles les cartes SIM actuelles disparaîtront plus tôt qu’on ne l’imagine. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas la première fois que les constructeurs utilisent ce protocole de dernière génération. En effet, des montres connectées Samsung et tablettes Apple disposent déjà de modules eSIM, mais aucun smartphone n’en avait possédé avant les Google Pixel 2 et Pixel 2 XL.

