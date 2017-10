Google Photo : l’application peut reconnaître les animaux et vous donne leur nom

L’outil de reconnaissance photographique de Google est assez impressionnant mais la firme ne se limite désormais plus eux humains et propose de reconnaître votre animal de compagnie !

C’est une nouvelle fonctionnalité dont les utilisateurs d’Android et iOS pourront profiter. Vous aimez beaucoup votre animal de compagnie ? C’est normal, ces derniers font partis de notre quotidien, donc il est normal pour Google que son application photo puisse les reconnaître. L’application était déjà capable de vous différencier de votre animal de compagnie mais maintenant, elle peut aussi identifier le chien et différencier Médor et Polux.

Vos animaux de compagnie sont à l’honneur avec Google Photo

Si vous êtes un photographe compulsif lorsqu’il s’agit de votre animal adoré, pas de soucis, grâce à Google Photo vous pouvez retrouver toutes les photos de votre chien ou chat en vous rendant sur son album. L’application ne s’arrête pas là et propose également de reconnaître la race du chien, pour un meilleur classement ! Cette fonctionnalité vient rejoindre la correction de grimace mise en place par la firme. Depuis mai, certains utilisateurs ont la possibilité de corriger les photos ratées de cette manière.

Pour profiter de cette option absolument indispensable, il vous suffit de faire une mise à jour de l’application, c’est la version 3.7 sur iOS et Android qui vous permet d’utiliser cette option. Si le nom de votre animal apparaît en haut de la photo, c’est que vous avez déjà l’option. Si vous possédez un animal plus exotique, ou même un lapin, l’application n’est pas encore capable de les reconnaître, seuls les chiens et les chats ont ce privilège pour le moment !

Que pensez-vous de cette fonctionnalité ? Dites-nous tous en commentaire !