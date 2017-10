Google Home Quartz : bientôt un modèle avec écran tactile ?

À en croire les rumeurs, Google travaillerait sur un appareil dénommé Google Home Quartz. Il s’agirait en fait d’une version équipée d’un écran tactile de son enceinte intelligente.

Au vu de la concurrence de plus en plus serrée avec l’Amazon Echo, Google doit naturellement apporter des touches d’innovation à son enceinte connectée Home. Et il semblerait bien que le géant de l’internet soit en train de développer des options pour augmenter les possibilités d’utilisation de son produit. D’après de nouvelles rumeurs, des sources auraient déniché un nouveau Google Home en préparation. Connu pour le moment sous le nom de code « Quartz », l’appareil serait doté d’un écran tactile. Outre les fonctionnalités déjà disponibles actuellement sur le Google Home standard, ce gadget supporterait les applications de la firme qui nécessitent un écran. On pense notamment à YouTube, Google Maps ou encore Hangouts.

Google Home Quartz : une enceinte pour concurrencer l’Amazon Echo Show ?

S’il y a bien des entreprises qui dominent le marché des enceintes connectées, c’est Google et Amazon. Avec le Google Home et l’Amazon Echo, les deux firmes représentent à elles seules plus de la moitié des parts de marché mondiales dans ce domaine. Mais par rapport à la société basée à Mountain View, celle de Jeff Bezos jouit d’une certaine longueur d’avance puisqu’elle propose déjà depuis pas mal de temps l’Amazon Echo Show, une enceinte intelligente dotée d’un écran. Ce n’est donc pas la première fois qu’une entreprise lance un tel dispositif. Mais avec son Google Home Quartz, le numéro un des moteurs de recherche veut aller encore plus loin. Rappelons que Google a récemment retiré le service YouTube des appareils Echo après qu’Amazon ait supprimé l’option autoplay.

Votre avis sur cette future enceinte connectée de Google nous intéresse. N’hésitez pas à nous laisser votre commentaire !