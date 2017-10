Google Home Mini : une enceinte connectée compatible Google Assistant à moins de 50 euros

Commercialisée à moins de 50 €, la prochaine enceinte connectée du géant du web, la Google Home Mini, devrait lui permettre de renforcer sa position dans l’univers des assistants vocaux.

Google va bientôt dévoiler une enceinte connectée compatible Google Assistant. Jusqu’à aujourd’hui, pour profiter des services domestiques de la firme de Mountain View, il est nécessaire de débourser 149 €, soit le prix de l’enceinte Google Home standard. Mais d’après les sources du site Droid-Life, un nouveau gagdet basé sur celle-ci sera annoncé lors de la conférence smartphone de la marque qui aura lieu le 4 octobre prochain. Il s’agit donc d’une version allégée de la Google Home telle que nous la connaissons aujourd’hui. Et ce qui semble le plus intéressant, c’est son prix. D’après le site mentionné précédemment, l’appareil serait proposé à 49 dollars.

Google, concurrencer Amazon et Apple avec la Google Home Mini

C’est sûr qu’avec la Google Home Mini, le mastodonte va pouvoir étendre son écosystème en intégrant un maximum de foyers. Le géant du web possède aussi un point fort non négligeable. En effet, son service est déjà disponible hors des États-Unis, notamment en France, ce qui n’est pas le cas de ceux d’Apple et d’Amazon. D’ailleurs, on ne sait pas toujours quand est ce que l’Echo Dot débarquera en France. Tout cela sans rappeler que le prix de la Google Home Mini de seulement 49 dollars constitue un avantage indéniable face à la concurrence. En décidant de vendre ce produit à un tel tarif, Google va propulser ses services maison chez de nombreux clients. Et cela lui permettra, à terme, de générer de l’argent grâce aux dépenses effectuées par ces derniers dans son écosystème.

