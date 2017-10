Un Google Home Mini pour rivaliser avec les Echo d’Amazon ?

Google a présenté hier ses deux nouvelles enceintes connectées, Google Home Mini et Max, on vous en dit plus !

Lors de sa conférence hier soir, Google a présenté deux nouvelles enceintes intelligentes qui viennent s’ajouter au Google Home, une version mini et max pour un maximum de choix ! La firme se fait doucement, mais sûrement, une place sur le marché des enceintes connectées. Elle propose un Google Home Mini, une enceinte plus abordable, cette dernière est équipé de Google Assistant, elle est simple d’utilisation. Home Mini ne dispose d’aucun bouton physique et est entièrement tactile, pour mettre votre musique en pause, il vous suffit d’appuyer sur le côté supérieur de l’appareil. Google Assistant vous permettra de poser des questions à l’enceinte et de commander d’autres objets connectés de votre domicile ! L’enceinte sera commercialisée à partir du 19 octobre et sera disponible au prix de 50 euros environ. Une bonne façon de démocratiser Google Assistant.

La version Max, quant à elle, vous propose une enceinte plus puissante et plus performante. Elle est munie d’un système de SmartSound, ce qui permet de changer la diffusion du son selon la forme de la pièce, pour une qualité d’écoute excellente ! Cette version Max sera proposée au prix de 399 dollars aux Etats-Unis et ne sortira qu’en 2018 dans le reste du monde.

Des enceintes Google Home pour rivaliser avec les Echo ?

La firme élargie donc sa gamme d’enceintes connectées et Amazon n’y est pas pour rien. Ce dernier rencontre un grand succès avec ses enceintes Echo, accessibles et performantes. La firme de Mountain View se met donc à la page et propose de nouvelles options, telle que la commande des autres objets connectés. Au Royaume-Uni par exemple, il sera possible d’appeler depuis Google Home sans avoir besoin de son smartphone. Les enceintes sont également capables de reconnaître leur interlocuteur, pour lui donner une réponse personnalisée !

Que pensez-vous des nouvelles enceintes de Google ?