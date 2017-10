Google : la firme décide de se tourner vers les hackers pour sécuriser son Play Store

C’est une nouvelle qui a récemment été divulguée par Google, la firme payera désormais les hackers qui réussissent à trouver une faille dans son Play Store.

Une bonne nouvelle pour les utilisateurs et différents hackers. Le Google Play Store récemment subit plusieurs attaques de logiciels malveillants, la plupart du temps ce son des applications qui contiennes des malwares en tout genre. On voit bien que la firme est préoccupée par la fiabilité de son Store, c’est pour cela qu’elle décide de récompenser les pirates qui trouvent des failles au sein du Play Store.

Play Store : plus sécurisé grâce aux hackers

La firme a dors et déjà mit en ligne une page sur le site HackerOne, pour permettre aux utilisateurs de se lancer à la traque aux failles. « Toutes les applications Android développées par Google et qui sont disponibles sur Google Play sont concernées« déclare le géant américain. Il y a tout même quelques contraintes pour les hackers, tout d’abord, toutes les applications du Store ne sont pas concernés, on imagine bien que la firme se soucie peu des petites applications de son appli. Ce sont surtout les applis téléchargés à quelques millions d’exemplaires qui sont concernées, dont Snapchat, Tinder et Dropbox par exemple. En soit, la firme n’a pas tort, on ne voit pas vraiment l’intérêt de chercher des failles dans les applications peu téléchargés, elles ne sont généralement pas la cible des pirates car la portée est bien trop faible.

Pour attirer plus de personnes compétentes, Google propose des récompenses qui peuvent atteindre les 1000 dollars mais pour être éligible, il faut également respecter quelques règles. Tout d’abord, il faut se tourner vers les développeurs de l’application et leur signaler la faille. Cette dernière doit être détaillée dans un rapport et la récompense ne sera distribué qu’après la correction de la firme. Si plusieurs hackers détectent la faille, c’est le premier à envoyer un dossier complet qui reçoit une récompense. Cette dernière n’est disponible qu’une seule fois par type de failles. Donc si vous avez des compétence en développement ou en reverse, vous savez quoi faire !

Que pensez-vous de la décision de Google ?