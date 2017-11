Google et Samsung décident de se moquer d’Apple dans leurs dernières publicités !

Samsung et Google souhaitent un joyeux anniversaire à Apple à leur façon dans des spots vidéos qui regroupent les défauts de l’iPhone !

Quoi de mieux pour descendre un peu son concurrent que de le tourner en dérision dans une vidéo. Samsung et Google souhaitent un joyeux anniversaire à l’iPhone à leur manière. Alors que l’iPhone est disponible depuis maintenant 10 ans, la firme coréenne pointe du doigt le retard en matière d’innovation de la firme. Samsung propose une vidéo publicitaire plutôt spéciale, où il se compare à son concurrent, avec humour, dans « Growing Up« .

Le message de Samsung est clair : « Upgrade to Galaxy »

Si vous êtes un fanboy vétéran de la firme à la pomme, peut-être que cette publicité vous fera changer d’avis ! On peut y voir un jeune homme, qui attend avec impatience la sortie du premier iPhone, il continue alors à acheter chaque nouveau produit dès leur sortie, mais on se rend vite compte des défauts du smartphone made in Apple. On commence donc par le manque de stockage, alors que le jeune homme souhaite prendre une photo, il n’a plus assez de mémoire interne, oups. Samsung met ensuite l’accent sur le manque de stylet sur le smartphone, on peut également clairement voir la différence en ce qui concerne la taille des écrans sur les deux appareils. On passe ensuite au waterproof, même si les iPhone sont désormais waterproof, on sait par expérience qu’ils ne le sont pas trop non plus. Résistant à la poussière et aux éclaboussures, son étanchéité n’est pas non plus de longue durée.

Finalement, vient le coup fatale, le DeX. Il vous permet d’utiliser votre smartphone Galaxy comme un véritable ordinateur, avec un multitâche optimisé et une charge de l’appareil simultané. La vidéo, intitulé « Growing Up » clame clairement qu’il est temps de grandir et de passer chez Samsung. Pour ce qui est de Google, la firme reste assez gentille et se moque simplement du manque d’espace de stockage des iPhone comparer à son Google Pixel 2 !

Que pensez vous de ces publicités ?