Google Chrome sur Android : la lecture hors ligne de pages web est désormais plus facile

Google Chrome embarque désormais une fonctionnalité spécifique conçue pour faciliter la lecture hors connexion Internet des pages web sur Android. Une simple touche permet à l’utilisateur de télécharger la ou les pages automatiquement à chaque fois que son appareil se reconnecte.

Cette mini-révolution sur Google Chrome n’est pas, en soi, une nouveauté. Certes, c’est tellement pratique de pouvoir sauvegarder des articles pour les lire ultérieurement mais il semble que la firme de Mountain View se soit inspirée de l’extension de Pocket, intégrée depuis 2015 sur le navigateur Firefox. Alors que bon nombre d’utilisateurs estiment que la possibilité de lecture hors connexion contribue à leur simplifier la vie, Google a étrangement traîné des pieds. En effet, l’application qui va dans ce sens n’est intégrée sur son navigateur Chrome qu’en décembre 2016.

Un nouveau bouton « Télécharger le lien » sur Google Chrome

Concrètement, l’utilisateur de Google Chrome n’a qu’à appuyer longuement sur un lien. Le navigateur lui propose alors de le télécharger pour une lecture hors connexion réseau ultérieure. La même proposition est notifiée à l’internaute lorsque celui-ci effectue la même opération pour une suggestion d’article dans la même page ou bien dans un autre onglet. En clair, c’est simple comme bonjour. Mais ce qui est encore plus intéressant, c’est que lorsque l’internaute est hors connexion, il a la possibilité d’appuyer sur le bouton « télécharger la page plus tard ». Le téléchargement se fera alors automatiquement lorsque l’appareil retrouve une connexion. Une option similaire est déjà intégrée depuis pas mal de temps sur Gmail. En effet, on peut envoyer un mail, éventuellement avec des pièces jointes, même quand on est hors connexion. Lorsque le smartphone Android se reconnecte, le mail conservé dans la boîte d’envoi est automatiquement envoyé à son destinataire.

Que pensez-vous de cette fonctionnalité ?