Google aurait annulé le Pixel XL 2 Muskie en faveur d’un téléphone plus grand

Depuis un bon moment, nous avions appris que Google était en train de tester trois nouveaux modèles différents pour la gamme de téléphones Pixel de cette année. Selon les rumeurs, la firme préparait des suites directes pour les Pixel et Pixel XL ainsi qu’un troisième appareil avec un affichage encore plus grand que le Pixel XLoriginal. À présent, un nouveau rapport prétend que Google a officiellement annulé l’un des modèles et ne continuera qu’avec deux nouveaux smartphones Pixel.

Selon Android Police, le Pixel XL 2 (nommé « Muskie« ) aurait été annulé et, au lieu de Muskie, le Pixel XL 2 2017 portera le nom de code de l’appareil « Taimen« . Cela signifie que Google sortira plutôt deux nouveaux téléphones Pixel, dont le plus petit (nommé « walleye« ) sera la suite directe du Google Pixel et aura le même affichage de 5 pouces. Et le plus grand, Taimen sera le Pixel XL 2. Il est actuellement difficile de savoir quelle taille d’écran le « Taimen » aura, mais il a été signalé comme étant plus grand que le Pixel XL de 5,5 pouces.

Google : le Pixel XL 2 Muskie aurait été annulé

Google n’est pas un nouveau venu en termes de phablettes, bien sûr. Le Nexus 6P par exemple avait un affichage de 5,7 pouces et le Nexus 6 avait un affichage de 6 pouces. Tout de même, nous ne pensons pas que Google ira jusqu’à 6 pouces à nouveau. Sans doute, quelque chose dans la gamme de 5,7 ou 5,8 pouces semble plutôt raisonnable pour le prochain Pixel XL.

Pour rappel, ces noms de code font référence à des poissons. Walleye, C’est-à-dire le Doré jaune. Il s’agit d’une grande espèce de perche. Tandis que Taimen est une espèce de saumon de Sibérie.

Que pensez-vous ? Quelle taille aura le smartphone Taimen ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.