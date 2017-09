Gmail s’offre enfin une nouvelle fonctionnalité qui était disponible sur iOS

Lorsque l’on parle d’une nouvelle fonctionnalité, c’est vite dit, Gmail vous permet enfin de cliquer sur les numéros de téléphone et les adresses sur son application.

C’est tout de même que le service de mailing de Google n’est pas pensé à mettre cette fonctionnalité avant. Gmail est pourtant une véritable institution en ce qui concerne le domaine de la messagerie web. Malgré cela la firme américaine faisait face à des soucis d’ergonomie sur son application mobile Android et iOS. C’est pourquoi la firme a enfin décidé d’agir.

Et oui, une mise à jour de Gmail est actuellement en cours de déploiement, sur iOS et sur Android. Elle ne demande aucune mise à jour particulière et devrait se mettre en place dans quelques jours. Vous allez enfin pouvoir cliquer directement sur un numéro de téléphone et sur une adresse. Vous aurez donc la possibilité d’appeler le contacte et de chercher l’adresse sans avoir à faire de copier / coller. Magique.

Gmail une ‘nouvelle’ fonctionnalité

Les utilisateurs ont pu profiter de leur service mail sur leur smartphone, mais Gmail proposera une toute nouvelle expérience simplifiée, donc fini l’infernale copier / coller.

Une fonctionnalité qui permet de simplifier la vie des utilisateurs mais qui pour une raison qui nous échappe, n’était pas mise à notre disposition. C’est certainement un oubli de la firme puisque l’ajout de cette fonction est assez simple. On regrette tout de même que le changement n’est pas été fait avant, surtout que l’application mail de iOS le proposait déjà depuis un certain temps. Cette nouveauté ne nécessite aucune mise à jour, elle sera automatiquement modifiée d’ici quelques jours donc soyez patients !

