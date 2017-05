Gionee S10 : un double capteur photo à l’arrière et un autre à l’avant officialisés

Le sosie de l’iPhone 7 Plus ? Oui, mais le Gionee S10 dispose de quatre capteurs photo. La folie des grandeurs ?

Nombreux sont les constructeurs chinois qui lancent des smartphones ressemblant aux flagships de Samsung ou d’Apple. Le Gionee S10 ne déroge pas à la règle sauf qu’il arrive avec une fiche technique de taille.

Gionee S10 : quatre objectifs photo et 6 Go de RAM pour un tarif inférieur à 400 euros

On commence par ce qui attire l’œil en dehors du design similaire à celui de l’iPhone 7 Plus : la présence de deux capteurs photo à l’arrière et de deux autres à l’avant. Au dos du Gionee S10, les caméras ont respectivement une résolution de 20 et de 8 millions de pixels. À l’avant, les deux objectifs comptent 16 et 8 Mpx. Ces capteurs sont dotés d’une fonction grand angle.

Le reste de la fiche technique est appréciable. Son écran IPS LCD de 5.5 pouces affiche de la Full HD. Le processeur Mediatek Helio P25 et la RAM de 6 Go seront responsables de la fluidité de l’interface. Ce couple processeur/RAM peut-il proposer de bonnes performances ? À voir. L’interface est offerte par la surcouche Amigo OS 4.0 qui repose sur Android 7.0 Nougat. L’espace de stockage interne du Gionee S10 a une capacité de 64 Go. Le système est alimenté par une batterie de 3450 mAh.

Le Gionee S10 est commercialisé en Chine à environ 380 dollars. Pour le moment, aucun lancement en dehors de ce pays n’a été mentionné mais vous avez la possibilité de vous le faire importer. En tout cas, les caractéristiques de ce téléphone sont appréciables.

