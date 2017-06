Geekbench révèle que les deux nouvelles tablettes iPad Pro auront 4 Go de RAM

Apple a annoncé les nouvelles versions de l’iPad Pro 10.5 et de l’iPad Pro 12.9 mises à jour, lors de la WWDC au début de ce mois. La société comme d’habitude, n’a pas encore révélé la quantité de mémoire vive des appareils. Mais les benchmarks de Geekbench nous ont révélé que les tablettes disposeront de 4 Go de RAM.

Comme à son habitude, la marque à la pomme laisse planer le doute sur les caractéristiques de ses deux futures tablettes. Celles-ci ont été annoncées lors de sa conférence dédiée aux développeurs, à savoir la WWDC. La quantité de RAM des tablettes en question n’a pas été divulguée pour l’instant. Cependant, il existe d’autres façons de découvrir les pièces manquantes dans les fiches techniques des appareils. Il existe par exemple GeekBench, l’outil de test de référence populaire, qui réalise souvent des Benchmarks dévoilant les caractéristiques de certains flagships.

Apple : les nouvelles tablettes iPad Pro disposeront de 4 Go de mémoire vive

Les tablettes iPad Pro de 10,5 pouces et 12,9 pouces sont passées sous GeekBench qui a révélé que les appareils embarqueront 4 Go de RAM. En combinaison avec le processeur A10X Fusion. Les tablettes auront donc le processeur le plus puissant disponible pour les consommateurs aujourd’hui. Même si nous savons qu’il existe déjà des smartphones disposant de 6 voire 8 Go de RAM. Cependant, l’optimisation de la RAM avec le système d’exploitation iOS d’Apple permet aux appareils de la firme de Cupertino de se dispenser d’une énorme quantité de mémoire vive pour leur fonctionnement.

Les résultats confirment également une performance monstrueuse : le single-core atteint plus de 3.900 points, tandis que les résultats multi-core se situent aux environs de 9 000 points, ce qui considérablement plus puissant que n’importe quel autre appareil sur le marché en ce moment.

