Garmin Forerunner 30 : une montre connectée pour les sportifs à la recherche d’un bon rapport qualité-prix

Garmin annonce un nouveau produit : la Forerunner 30. Il s’agit d’une montre connectée dédiée à la pratique du sport. La Garmin Forerunner 30 est également une version allégée de la Forerunner 35.

La marque américaine décline sa montre sportive Garmin Forerunner 35 dans une version plus abordable. Un choix qui est plutôt intéressant dans la mesure où les utilisateurs, au vu de la grande diversité des produits high-tech sur le marché, cherchent de plus en plus des accessoires ayant un excellent rapport qualité-prix. Garmin vient ainsi de lancer la Forerunner 30. Ce modèle répond également aux attentes des débutants pleins de bonnes résolutions pour la rentrée. Comme vous pouvez déjà le deviner, cette montre connectée se positionne sur l’entrée de gamme. Son prix est de 149,99 €. À titre de comparaison, la Forerunner 35, elle, est proposée à 199,99 €. Et cette différence de prix a bien évidemment un impact sur la configuration technique ainsi que les fonctionnalités disponibles.

Quelles fonctionnalités pour la Garmin Forerunner 30 ?

La smartwatch Garmin Forerunner 30 dispose en tout cas d’un GPS. Ce dispositif permet au sportif d’enregistrer les itinéraires et les vitesses de course. La fonction IQ est également au rendez-vous. Cette dernière détecte le sport pratiqué. Aussi, la montre connectée peut être utilisée par un pratiquant de vélo, running, marche, etc. La Garmin Forerunner 30 supporte une immersion dans de l’eau à une profondeur de 50 mètres (5ATM). Elle évalue en outre la VO2 Max. Une fonction d’analyse du sommeil est aussi de la partie et l’objet connecté dispose d’un podomètre ainsi que d’une fonction de notification d’appels et de SMS. Côté affichage, il est équipé d’un écran carré noir et blanc dont la résolution est de 128 x 128 pixels. Son autonomie est de 8 heures.

Votre avis sur ce produit nous intéresse. N’hésitez pas à le partager en commentaire.