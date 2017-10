Galaxy X : Samsung prévoit un smartphone à clapet ?

La firme avait fait part de son intérêt pour les écrans pliables depuis quelques années, mais on pourrait bien avoir droit à un smartphone à clapet, le Galaxy X !

Lorsque l’on parle de smartphone pliable, il peut y avoir beaucoup de différences entre les appareils. La firme coréenne avait précédemment déclaré que son smartphone pliable, le Samsung Galaxy X, serait disponible dès 2018 mais alors que l’on s’attendait plus à un design moderne, avec un appareil qui s’ouvre tel un livre, on pourrait bien être surpris avec une version rétro à clapet.

Galaxy X : un brevet pour un appareil à clapet

On est loin des designs et appareils de demain, la firme coréenne avait déposé un brevet pour un appareil qui s’avère être un appareil intelligent à clapet. Mais pourquoi ? Alors que les fabricants de smartphones se tournent vers des design futuristes, Samsung quant à lui pourrait revenir vers le passé et proposer des appareils que nous n’avons pas vu depuis belle lurette, des téléphones à clapet mais sans charnière.

Comme on peut le voir sur les images, le téléphone se plierait comme un porte-document et ne serait pas muni de charnières, ce qui ne casse pas l’écran en deux. Alors que ZTE commercialise bientôt son Axon M, celui-ci reste différent et présente une charnière visible en plein milieu des deux écrans. Le smartphone ressemble plus à un livre étrange qu’à autre chose. On ne sait pas vraiment si les smartphones pliables sont l’avenir des téléphones. Si les firmes ne règlent pas le problème de charnière visible, cela risque d’amoindrir l’expérience utilisateur. Samsung et ZTE ne sont néanmoins pas les seuls à s’intéresser à cette technologie, Huawei pourrait lui aussi proposer ce genre d’appareil pour le CES de Las Vegas en 2018.

