Galaxy S9 et S9+ : la configuration et le logo apparaissent sur Twitter

Les Samsung Galaxy S9 et S9+ devraient débarquer dans plusieurs mois mais ça n’empêche pas les fuites de commencer à se répandre sur le net. Aujourd’hui c’est le célèbre Benjamin Geskin alias @VenyaGeskin1 qui dévoile le logo et le processeur de ces futurs mobiles.

Geskin avait déjà partagé plusieurs informations sur les Samsung Galaxy S8 et S8+ avant leur sortie. Il réitère avec la nouvelle génération sur Twitter. Le serial-leaker vient de publier la configuration technique de ces appareils ainsi que leur logo.

Samsung Galaxy S9 et S9+ : rien de surprenant

Ces téléphones de la firme sud-coréenne devraient rivaliser sans problème avec les iPhone 8, 8 Plus et X d’Apple si Geskin a visé juste. D’après lui, ils seront dotés d’un Qualcomm Snapdragon 845 (USA et Chine) ou d’un Exynos 9 gravé en 10 nm (Europe). Le SoC sera couplé à 6 Go de mémoire vive et à 128 Go de mémoire interne extensible par une carte microSD. En somme, le Galaxy S9 serait un Galaxy Note 8 survitaminé.

Both with 6GB RAM + 128GB internal storage with SD slot Powered by Qualcomm SDM845 (US & China) and Exynos 9 Octa 10nm SoC — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) October 19, 2017

D’ailleurs, il proposera le même double capteur photo. Il ne donne aucune information sur l’écran du flagship ni sur son lecteur d’empreintes digitales. Va-t-il se retrouver sous l’écran ? L’avenir nous le dira.

En plus de leur configuration technique, Benjamin Geskin publie une image avec les logos de ces deux mobiles.

“The next generation of the innovative Galaxy S8 and S8+" pic.twitter.com/oN0VeJ4Yib — Benjamin Geskin (@VenyaGeskin1) October 19, 2017

Comme vous pouvez le constater, on reste sur la même typographie.

À la rédaction, on pense que les Samsung Galaxy S9 et Galaxy S9+ auront une configuration très proche de celle partagée par Geskin. On espère tout de même que leur double capteur photo sera une version améliorée de celui du Galaxy Note 8.

Que pensez-vous de cette fiche technique ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires !