Le Galaxy S8 : un smartphone raciste ?

Il semblerait que même les smartphones aient quelques tendances racistes, tel que le Galaxy S8 qui ne semble pas vouloir reconnaître un utilisateur asiatique !

Visiblement, les Galaxy S8 ne font pas de cadeaux a certains utilisateurs. Alors que le smartphone est un véritable condensé de technologie, avec un magnifique écran borderless de 5.8 pouces, un processeur Exynos 8895, octa-core, boosté par une mémoire vive de 4 Go et un système de reconnaissance d’iris. Ce dernier semble jouer quelques tours aux propriétaires, comme cet utilisateur asiatique.

Galaxy S8 et smartphones haut de gamme, les fails

Si les différentes avancés technologiques nous permettent de profiter d’un bon nombre d’options futuristes, parfois, les ces systèmes ne marchent tout bonnement pas. Les différents ‘fails’ qu’on a pu observer sur les smartphones haut de gamme sont les suivants : tout d’abord, le lecteur d’empreinte. Un outil qui est maintenant disponible sur tous les smartphones modernes et qui offre une sécurité supplémentaire. Malheureusement, ce système ne fonctionne pas toujours. Mains mouillées, grasses ou moites ? Pas de déverrouillage pour vous. Ensuite, YouTube, il n’est toujours pas possible d’utiliser l’application en arrière-plan pour écouter de la musique mais c’est peut-être fait volontairement ? La reconnaissance d’iris, sur le Galaxy S8, il arrive assez souvent que le détecteur ne fonctionne pas et pas que sur les asiatiques ! Le retrait de la prise jack et du bouton mécanique, pourquoi Apple ? Et on verra sûrement d’autres accidents de ce genre avec la reconnaissance faciale de la firme à la pomme.

Et vous, connaissez-vous d’autres fails du genre ? Partagez-les avec nous !