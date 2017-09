Galaxy S8 : la lecture en HDR sur YouTube est là !

YouTube se fait une beauté sur les Galaxy S8 et S8+, la firme ajoute de nouvelles fonctionnalités. On vous en dit plus !

Vous avez du le remarquer, désormais il est possible de regarder des vidéos YouTube en HDR, la seule résolution qu’il manquait jusque la sur Galaxy S8. Récemment, l’application de la firme s’est offert un lifting, de nouvelles options et la HDR ! YouTube en profite également pour épurer le design de son appli et rendre l’expérience des utilisateurs encore plus agréable. Disponible sur Android, les propriétaires du Galaxy S8 et S8+ profitent d’une superbe qualité de vidéo sur leurs écrans WQHD+ HDR Super Amoled (un vrai nom de machine de guerre).

Galaxy S8 et S8+, la HDR dispo !

Après un certain temps d’attente, les utilisateurs peuvent enfin profiter de la HDR avec les vidéos YouTube. Bien que l’application proposait déjà toutes les autres qualités, les utilisateurs se demandaient quand est ce que cette fonctionnalité serait disponible. On jalouse déjà les propriétaires des deux nouveaux flagship de Samsung ! Pour pouvoir profiter de cette option, il vous suffira d’ajuster vos paramètres de qualité sur votre Galaxy S8 ou S8+. On se demande tout de même si la HDR ne présente aucun bug en tout genre, si la qualité fait défaut à la lecture de la vidéo.

Vous avez testez la HDR ? Laissez-nous vos impressions en commentaire !