Galaxy S8 Active : une prochaine commercialisation en France ?

La firme coréenne pourrait très bientôt permettre aux Français de profiter du Galaxy S8 Active, un smartphone prêt à toutes épreuves ! On vous en dit plus !

Le Galaxy S8 Active est un appareil tout aussi performant que le Galaxy S8 classique, mais il est beaucoup plus résistant. Le smartphone ne comporte pas d’écran borderless, ni incurvé, mais une armature bien solide. Le smartphone sait résister à toutes les épreuves, chute, eau, poussière, rien ne lui résiste ! Outre une résistance spectaculaire, le smartphone propose un écran tactile de 5,8 pouces, accompagné d’une résolution de 1440 x 2560 pixels. Ce qui permet d’avoir une excellente qualité de navigation sur le smartphone. Pour ce qui est du processeur, il est accompagné de 8 cœurs et d’une GPU Adreno 540, ce qui promet une fluidité d’exécution remarquable ! Il va sans dire qu’il saura faire tourner les applications du store sans aucun souci. Niveau mémoire interne, le smartphone est fourni avec une capacité de stockage de 64 Go, ce qui est largement suffisant pour stocker tous vos contenus.

Niveau photo, le Galaxy S8 Active propose un capteur principal de 12 mégapixels et une caméra frontale de 8 mégapixels. Cela vous permet de prendre de belles photos, surtout si vous aimez voyager et prendre de belles photos sous-marines. Pour ce qui est de l’autonomie, il propose une batterie de 4000 mAh, ce qui vous permet d’utiliser votre smartphone pendant au minimum 32 heures !

Galaxy S8 Active bientôt en France ?

Lors de la présentation du smartphone, Samsung avait annoncé qu’il serait une exclusivité temporaire AT&T. Mais depuis un mois, la firme dévoile petit à petit un smartphone désimlocké. On peut donc attendre une prochaine commercialisation. A l’heure actuelle, rien est encore sûr, mais le dernier smartphone de la gamme Active avait connu un beau succès avec Orange (exclusivité). Le smartphone est disponible aux Etats-Unis pour le prix de 849,99 $.

Que pensez-vous d’une prochaine commercialisation du Galaxy S8 Active en France ?