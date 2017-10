Galaxy Note 9 : le lecteur d’empreintes sous la dalle avant un Samsung Face ID

Le Samsung Galaxy Note 9 devrait être présenté à la rentrée 2018 mais cela n’empêche pas les mobinautes de s’intéresser à lui. Preuve en est ce récent concept. D’après l’analyste de KGI Securities, Ming-Chi Kuo, le successeur du Galaxy Note 8 devrait embarquer un lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

La plupart d’entre vous connaissent désormais Kuo. Il faut dire qu’il a souvent visé juste même plusieurs mois avant la sortie d’un terminal. Le Samsung Galaxy Note 9 a fait l’objet de son dernier rapport. Celui-ci devrait réjouir les consommateurs qui critiquent la position du capteur d’empreintes sur la dernière phablette de la marque sud-coréenne puisqu’il serait directement intégré à l’écran du Note 9.

Écartée pour le Galaxy S8, la technologie est enfin dispo pour le Galaxy Note 9

Le célèbre constructeur voulait déjà intégrer un lecteur d’empreintes digitales à l’écran du Samsung Galaxy S8 mais la technologie n’était pas encore prête. Cette fois ce serait bon, trois entreprises seraient capables de la proposer. La firme a même déjà reçu des échantillons de la part de Samsung LSI et BeyondEyes. Le géant sud-coréen va donc se diriger vers ce type de technologies pour le Galaxy Note 9 mais cela serait uniquement une transition vers la reconnaissance faciale. Il s’agirait désormais de l’un des principaux objectifs des constructeurs Android.

On rappelle qu’Apple avait aussi comme projet de placer un capteur d’empreintes sous la dalle de son iPhone X mais cela n’était pas encore possible donc la Pomme est passée à la reconnaissance faciale et a enlevé le Touch ID.

D’après vous, est-ce une bonne idée de placer le lecteur d’empreintes digitales sous la dalle du Samsung Galaxy Note 9 ? Êtes-vous plutôt pour un passage à la reconnaissance faciale le plus tôt possible ? Exprimez-vous dans les commentaires !