Galaxy Note 8 VS iPhone 8 Plus : lequel est le plus rapide ?

Un test a été fait pour comparer la rapidité du Galaxy Note 8 et celle de l’iPhone 8 Plus. Samsung VS Apple, qui est le grand gagnant ?

Lors de la sortie d’un nouveau smartphone, il n’est pas rare que plusieurs tests soient effectués afin d’analyser entièrement l’ensemble de ses compétences. Parfois, les mobiles sont comparés entre eux, pour déterminer lequel des deux est le plus performant. C’est actuellement le cas pour le Galaxy Note 8 et l’iPhone 8 Plus. Tous deux ont été mis en concurrence sur un point bien précis : la rapidité. Depuis de nombreuses années, c’est Apple qui en sortait grand gagnant… Les choses vont-elles changer ?

Samsung Galaxy Note 8 vs iPhone 8 Plus : la rapidité a parlé

Les deux mobiles confrontés, le Galaxy Note 8 et l’iPhone 8 Plus, sont tous deux sortis récemment. Les consommateurs ne connaissent pas encore toutes leurs fonctionnalités et performances. C’est dans ce but que les tests ont été réalisés.

Le premier test avait pour but d’ouvrir les mêmes applications sur les deux smartphones. A ce jeu, c’est l’iPhone 8 Plus qui a été le plus rapide, avec un temps de 1 minute 27 contre 1 minute 30 pour le Galaxy Note 8. Samsung était en tête, jusqu’à l’ouverture des jeux qui a permis à Apple de lui passer devant.

Quant au second test consistait à ouvrir les mêmes applications et observer quel mobile arriverait à en garder le plus en mémoire, sans avoir à les recharger complètement. Et c’est sur ce second test que tout s’est joué. Samsung a repris son avance pour terminer avec un temps total de 2 minutes 01 contre 2 minutes 07 pour le mobile d’Apple.

C’est la première fois qu’un appareil Samsung passe, en matière de rapidité, devant un produit Apple, qui pouvaient être deux fois plus rapide ! Grâce au Galaxy Note 8, l’enseigne a démontré les efforts qu’elle a fournis pour rattraper son retard !

Vous êtes plus Samsung Galaxy Note 8 ou iPone 8 Plus ?