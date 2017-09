Galaxy Note 8, le smartphone qui bat les records de précommande

Les précommandes du Galaxy Note 8 sont ouvertes depuis peu, mais le smartphone suscite déjà l’engouement des utilisateurs, on vous en dit plus !

Le Galaxy Note 8 semble plaire au publique, dévoilé le 23 août dernier, le smartphone était déjà très attendu par les fans de la firme. Il est actuellement disponible en précommande pour le prix de 1009€, ce qui ne semble pas décourager la clientèle ! La tarification n’est pas un obstacle, comme on peut le constater. Le jour du lancement de la précommande, pas moins de 400 000 personnes se sont précipiter pour commander le Galaxy Note 8. Il se place désormais à la première position des précommandes sur la gamme des Notes. Si l’appareil est déjà aussi populaire, on meut peut être s’attendre à un nouveau record de vente sur les Note pour Samsung !

Galaxy Note 8, un appareil qui donne envie

Le smartphone présente une fiche technique bien remplie ! Tout d’abord l’écran: 6,3 pouces Super Amoled WQHD+ Infinity Display. Plus grand que le Note 7, ce qui permet d’avoir une superbe expérience de navigation. Dans les entrailles, on trouve un processeur Exynos 8895, accompagné de 8 cœurs et cadencé à 2,3 Ghz. On ne doute pas que l’appareil saura vous offrir une expérience fluide et sans encombre avec ses 6 Go de mémoire vive ! Pour ce qui est du stockage, vous avez le choix entre 64 Go, 128 Go et 256 Go, sans compter l’espace micro SD supplémentaire ! De quoi pourvoir stocker des milliers de photos et toutes nos applis favorites. On continue avec l’appareil photo, le capteur principal de 12 mégapixels et la caméra frontale de 8 mégapixels vous permettra de prendre de beaux clichés, de tout ce que vous souhaitez !

On espère que le Galaxy Note 8 effacera définitivement le fiasco de son prédécesseur, la batterie est d’ailleurs légèrement inférieure au note 7. On passe de 3500 mAh à 3300 mAh. Dans tout les cas on attend le smartphone avec impatience !

Et vous, avez vous déjà précommander le Galaxy Note 8 ? Dites-nous ce que vous en pensé en commentaire !