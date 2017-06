Galaxy J3, J5 et J7 (2017) : Samsung a officialisé ses trois nouveaux smartphones d’entrée de gamme

Samsung vient de renouveler son catalogue de smartphones d’entrée de gamme avec les Galaxy J3, J5 et J7 (2017).

Après un Samsung Galaxy S8 destiné au marché haut de gamme, la firme sud-coréenne propose une nouvelle génération de ses téléphones un peu plus abordables. Sont-ils convaincants ?

Samsung Galaxy J3 (2017) : une configuration intéressante pour un prix sous la barre des 220 euros

Vendu à 219 euros, le Samsung Galaxy J3 (2017) n’a rien à envier à certains téléphones dépassant les 250 euros. Sa coque métallique de qualité accueille un écran TFT de 5 pouces d’une définition de 720 x 1280 pixels. La version 2017 du Galaxy J3 est animé par un Octo Core Exynos 7870 cadencé à 1.6 GHz et épaulé par 2 Go de RAM. La mémoire interne est de 16 Go. Ne vous attendez donc pas à stocker une tonne de fichiers sauf si vous vous procurez une carte microSD. Enfin, il tourne sous Android 7.0 Nougat.

La partie photo comprend un capteur dorsal de 13 Mpx et une caméra frontale de 5 Mpx. La batterie a une capacité de 2400 mAh.

Samsung Galaxy J5 (2017) : un photophone convaincant mais toujours de la HD

Le Galaxy J5 (2017) sera commercialisé à 279 euros soit 60 euros de plus que le J3. L’écran de 5.2 pouces adopte la technologie AMOLED mais la définition reste la même : 720 x 1280 pixels. Ce téléphone est un peu plus performant grâce à un Exynos 7870 cadencé à 1.6 GHz. La mémoire vive et la mémoire interne ont les mêmes capacités que sur le Galaxy J3 (2017). Côté photo, les deux APN ont la même résolution : 13 mégapixels. L’énergie sera délivrée par une batterie de 3000 mAh.

Samsung Galaxy J7 (2017) : il vaut clairement son prix

On termine par le plus cher (339 euros). L’écran AMOLED de 5.5 pouces du Samsung Galaxy J7 (2017) est en mesure de proposer de la Full HD (1080 x 1920 pixels). Le processeur est le même que celui du J5 (2017). La mémoire vive a une capacité de 3 Go. La ROM est aussi de 16 Go. Pas de changement du côté des appareils photo avec 13 mégapixels à l’arrière comme à l’avant. Ce smartphone est doté d’une meilleure batterie avec une capacité de 3600 mAh. Le Samsung Galaxy J7 (2017) est le seul à être équipé d’un port USB Type-C. C’est également le seul à résister aux éclaboussures puisqu’il est certifié IP54.

Ces smartphones devraient arriver chez nous en août. Vous êtes intéressé par l’un d’eux ? Dites-le nous dans les commentaires !