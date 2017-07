Galaxy Folder 2 : le nouveau téléphone à clapet de Samsung est commercialisé

L’officialisation du Samsung Galaxy Folder 2 a surpris son monde car il propose un format à clapet qui n’est pas dans l’air du temps. Ce mobile est disponible en Corée du Sud.

Le Galaxy Folder 2 propose donc un format à clapet. Cependant Samsung a tenté d’innover. En effet, ce téléphone est équipé d’un clavier physique et également d’un écran tactile. Par conséquent, il possède les atouts des deux formats. De plus, il embarque une fiche technique beaucoup plus étoffée qu’un téléphone à clapet classique. Pour le moment, il n’est disponible qu’en Corée du Sud et devrait voir le jour prochainement en Chine. Ce genre de modèle connaît énormément de succès en Asie.

Samsung Galaxy Folder 2 : une fiche technique bien plus performante que la plupart des téléphones à clapet

Samsung a vu les choses en grand pour son Galaxy Folder 2. Le constructeur a opté pour un processeur Snapdragon 425 soutenu par une mémoire RAM de 2 Go. Il est également compatible avec le réseau 4G. Par ailleurs, ce mobile possède deux capteurs photos. Le principal est doté de 8 mégapixels et le second de 5 mégapixels. L’écran de 3.8 pouces délivre un affichage de qualité. Les photos et vidéos peuvent être conservées grâce à une mémoire extensible de 16 Go. Pour finir, il est équipé d’une batterie de 1950 mAh. La fiche technique semble être assez convaincante, encore plus si on la compare aux autres mobiles comprenant le format « clamshell ». Son prix de lancement est équivalent à 230 euros. Il faudra patienter une durée indéterminée pour voir le Samsung Galaxy Folder 2 débarquer en France. En effet, ce format n’est pas celui qui connaît le plus de notoriété en Europe actuellement.

