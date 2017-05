Le Galaxy A8 (2016) pourrait être le prochain téléphone Samsung à obtenir la mise à jour Android 7.0 Nougat

Samsung, la firme sud-coréenne après la sortie du tant attendu Galaxy S8 et sa version plus grande, le S8+, est toujours au cœur des rumeurs. Récemment, Samsung a déjà rafraîchi sa série Galaxy A avec de nouveaux smartphones. Notamment avec les Samsung Galaxy A3 et A5 2017. Dont les caractéristiques mises à jour ont su plaire aux consommateurs. Mais il semblerait que certains modèles plus anciens continueront quand même d’être pris en charge pendant au moins une année de plus. Bonne nouvelle pour ceux qui n’ont pas encore changé de modèle.

L’un des appareils les plus puissants de la série Galaxy A, le Galaxy A8 (2016) est susceptible d’être mis à jour rapidement sur Android 7.0 Nougat. Dévoilé en septembre, le smartphone a fait ses débuts sur le marché un mois plus tard avec Android 6.0.1 Marshmallow à bord.

Le Galaxy A8 (2016) tournerait bientôt sous Android 7.0 Nougat

Maintenant, il semble que Samsung ait commencé à tester la nouvelle version Android 7.0 Nougat pour son Galaxy A8 (2016). Un modèle exécutant la nouvelle version du système d’exploitation a récemment été répertorié sur GFXBench. Ce qui suggère que le Galaxy A8 (2016) serait peut-être le prochain smartphone de Samsung à recevoir la mise à jour Android 7.0. Nougat.

Samsung a déjà déployé des mises à jour d’Android Nougat 7.0 pour le Galaxy S7, le Galaxy S7 Edge, le Galaxy S6 et toutes ses variantes. Ainsi que le Galaxy Note 5 et la Galaxy Tab S2. Malheureusement, aucun des smartphones Galaxy A de l’année dernière n’a reçu la mise à jour en question jusqu’à présent.

