La future Apple Watch pourrait vous permettre de suivre votre taux de glycémie

Le PDG d’Apple, à savoir Tim Cook, a été vu sur le campus d’Apple avec un nouveau modèle de test de la Watch Apple. Et il se pourrait bien que la Future Apple Watch puisse vous permettre de suivre vos taux de glycémie, Cook a testé le nouvel appareil. Qui surveillerait le niveau de sucre dans le sang et pourrait transformer ainsi la vie des diabétiques, selon CNBC.

On ne sait pas encore exactement à quoi ce compteur de glucose ressemblerait. Mais jusqu’à présent, il semblerait qu’Apple soir en train de tester un traceur de glucose qui pourrait fournir une surveillance non-invasive et continue des niveaux de glycémie dans le sang. Apple aurait même toute une équipe à Palo Alto travaillant sur ce nouveau tracker. Actuellement, les compteurs de glucose utilisent de petits capteurs qui pénètrent dans la peau.

Une Apple Watch qui suivrait le taux de glycémie dans le sang

Apple n’a pas fait de déclarations officielles, mais nous avons entendu Tim Cook lui-même parler de l’appareil à l’Université de Glasgow en février. Et il aurait dit durant les entretiens qu’Apple serait très intéressé et enthousiasmé par les services de santé. Voici sa déclaration.

« J’ai porté un moniteur de glucose en continu pendant quelques semaines », a déclaré Cook. « Je l’ai retiré avant de faire ce voyage … Il est mentalement angoissant de vérifier plusieurs fois par jour votre taux de glycémie actuel « , a-t-il ajouté. « Il y a beaucoup d’espoir dans ce domaine, si une personne a une connaissance constante et parfaite de ce qu’il mange, il peut ainsi instantanément savoir ce qui provoque la réaction … Et il pourra bien ajuster ses repas avant même de devenir diabétique ». Vous l’aurez compris, selon Tim Cook, le PDG de la marque à la pomme cela pourrait changer la vie des diabétiques, et même être un excellent moyen de prévention contre le diabète.

Que pensez-vous de cette future Apple Watch qui aiderait à combattre le diabète ? Dites-le nous en commentaire.