Une fuite nous dévoile tous les prochains appareils de la firme Google !

Si vous étiez impatients de découvrir les prochains appareils de Google, vous êtes servi ! Une fuite est apparue sur internet et elle nous dévoile tous les prochains appareils de la firme !

Google Pixel 2, Google Pixels XL 2, Google Home Mini et on en passe devaient normalement être dévoilé le 4 octobre prochain lors d’une conférence de la firme. Mais des fuites sur internet dévoilent quasiment toutes les informations de l’on attendait sur les Google Pixels et autre produits de la firme, pour notre plus grand plaisir ! On peut donc vous présenter les prochains appareils de la firme.

Google Pixel 2 : des iPhone sous Android

C’est le site Droid Life qui a réussi à mettre la main sur les infos des Google Pixel de la firme américaine. On découvre donc des photos, des caractéristiques et des prix. Le Pixel 2 est un appareil qui sera proposé en trois coloris, « kinda blue », « clearly white » et « just black ». On dirait que la firme a eu quelques soucis pour choisir le nom de ses couleurs. Le smartphone sera disponible en 64 Go et 128 Go, pour un prix de 650 dollars et 750 dollars respectivement.

Pour ce qui est du Pixel XL 2, on ne sait pas encore s’il proposera des nouveautés majeures par rapport à son petit frère. On sait que le smartphone sera disponible en deux coloris, avec des variantes de noir et blanc pour les deux smartphones. Les appareils seront disponibles au prix de 850 dollars pour la version 64 Go et 950 dollars pour celle de 128 Go. Il est vrai que le prix des smartphone est inférieur à celui des iPhone de la firme de Cupertino, mais en revanche le design lui est quasiment identique. On aura donc droit à de véritables iPhone qui tournent sous Android, on attend tout de même d’en savoir pus sur la fiche technique des produits.

Que pensez-vous des prochains smartphones de Google ? Laissez-nous un commentaire !