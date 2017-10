La Freebox Revolution est la meilleure des box

La Freebox Revolution est la plus appréciée du peuple français, d’après le sondage de Capital.

Chaque année, Capital propose un nouveau sondage aux français sur leur box favorite, il semblerait que cette année, ce soit Free qui l’emporte. Le classement est le suivant, le Freebox Revolution est en première position avec une note de 7.09/10, suivit par Orange et sa Livebox avec un score de 7.01/10 et de Bouygues avec 6.69/10 ! Le sondage s’est alors interrogé sur les raisons de cette popularité, il semblerait que le public soit séduit pas le design de la box, mais aussi par son offre très complète ! Le fournisseur d’internet permet aux clients d’accéder à de nombreuses chaînes, française ou étrangère pour satisfaire tout le monde.

A quand a Freebox V7 ?

Si la Freebox Revolution a connu un si grand succès, on se demande ce que ça sera avec la V7. La future box haut de gamme de l’opérateur proposera un système audio et vidéo multiroom, ce qui permettra aux utilisateurs de gérer les différentes enceintes réparties dans tout le foyer. On devrait également s’attendre à plus de domotique de la part de la box, qui nous permettra de contrôler les volets automatiques ou encore la machine à café connectée. On se demande toujours si elle proposera une nouvelle télécommande, avec pavé tactile. La Freebox V7 devrait être disponible début 2018, donc il faudra tout de même patienter un peu.

Et vous, êtes vous d’accord avec ce sondage ? Dites-le nous en commentaire !