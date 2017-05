Free peut vous donner jusqu’à 12 euros si vous n’avez pas été satisfait de sa 3G

Finalement, Free a menti. L’opérateur qui mettait en avant la qualité de son réseau entre janvier 2012 et octobre 2015 a finalement avoué à l’UFC-Que-Choisir que ce n’était pas vraiment le cas. Free compte donner à ses clients jusqu’à 12 euros pour les dédommager.

Vous avez rencontré des problèmes avec la 3G entre janvier 2012 et octobre 2015 ? Vous étiez chez Free ? Alors vous allez pouvoir recevoir au maximum 12 euros de la part de l’opérateur. Cette décision est la conclusion d’une discussion entre Free et l’UFC-Que-Choisir.

Si vous êtes un abonné Free, voici comment obtenir un dédommagement

Après de nombreuses plaintes émises par ses clients, l’opérateur a décidé de les dédommager à la hauteur d’un euro par mois d’abonnement. Cela n’ira pas au-dessus des 12 mois donc vous pourrez récupérer au maximum 12 euros. Attention, seuls les abonnés actuels au forfait à 19.99 euros ou 15.99 euros par mois qui ont eu des problèmes avec la 3G entre janvier 2012 et octobre 2015 peuvent en profiter. Normalement, les concernés ont reçu un courriel de la part de Free. Sur celui-ci, l’opérateur vous informe qu’il y a un formulaire à remplir et celui-ci se trouve sur l’Espace Abonné. À noter qu’il est accessible jusqu’au 30 juin 2017. Free vous enverra ensuite une version papier que vous devrez signer et retourner à l’opérateur mobile avant le 21 juillet 2017. Peu importe le montant du dédommagement, celui-ci sera retiré sur votre prochaine facture.

C’est en tout cas un beau geste commercial de la part de celui qui est devenu un géant du secteur avec un chiffre d’affaires de 4.7 milliards d’euros en 2016.

Que pensez-vous de ce geste ? N’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires !