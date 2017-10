Free : ne vous faites pas avoir, la box Révolution subit une augmentation de prix !

Si vous êtes abonné la Freebox Révolution sachez que Free lance une opération de migration vers une nouvelle offre, plus cher de 2 euros.

C’était il y a environ un an que Free lançait son offre Freebox Révolution avec TV by Canal Panorama. Une offre avec Canalsat, un accès à l’application myCanal et 50 chaînes supplémentaires qui faisait passer votre abonnement à 39.99 euros par mois. Si vous avez souscrit un abonnement à l’offre Révolution de 37.97 euros par mois, alors vous êtes concerné par ce changement. Free forcera une migration vers l’offre supérieure avec Canalsat, ce qui augmente le prix de 2.02 euros par mois.

Comment annuler la migration de Free ?

Cette offre ne change pas grand chose, votre débit reste le même mais 50 chaînes seront ajoutés et 25 sont exclusives. Mais ces nouveautés représentent un petit budget de 24 euros par an. L’opérateur vous fait automatiquement passer de l’offre Révolution à celle de TV by Canal. Si vous ne souhaitez pas participer à la migration il vous suffit de vous connecter sur votre espace client. Rendez-vous dans la section « Mon Abonnement », sélectionnez l’option « Revenir à mon offre précédente » et enfin cliquez sur » Revenir au forfait Freebox Revolution (sans TV by Canal Panorama) ». La firme est obligée de vous laisser revenir à l’offre précédente, sinon elle serait obligée d’accorder des résiliations sans frais.

Attention, vous avez jusqu’au 31 octobre 2017 pour réaliser cette manipulation, au-delà vous serez obligé de payer plus ! Free ferait mieux de se préoccuper du déploiement de la fibre au lieu d’imposer des surclassements.

