Free Mobile va plus loin en proposant un forfait 100 Go à 0.99 euro par mois pendant un an

Free Mobile est connu pour proposer des offres à des prix agressifs. Après un forfait à 3.99 euros par mois puis à 2.99 euros, l’opérateur a lancé en vente privée un forfait illimité 100 Go à 0.99 euro par mois pendant un an ! Cette offre prendra fin le 27 juin à 6h.

Il ne vous reste plus que quelques heures pour profiter de cette offre plutôt exceptionnelle. Pour seulement 0.99 euro par mois au lieu de 19.99 euros par mois, vous aurez le droit à un abonnement complet avec une enveloppe data conséquente. Il concurrence, entre autres, la Série Spéciale 20 Go de B&You à 1.99 euros.

Forfait Free Mobile 100 Go à 0.99 euro par mois : l’offre la plus attractive du moment ?

Ce forfait de Free Mobile inclut les appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine, États-Unis, Canada, Alaska, Hawaï, Chine, DOM et vers les fixes en France métropolitaine et de 100 destinations. Les SMS sont illimités vers la France métropolitaine et les DOM. Quant, aux MMS, ils le sont également mais uniquement en France métropolitaine. Parmi les 100 Go de data qui sont mis à votre disposition, 25 Go sont disponibles pour l’étranger (depuis Europe, DOM, États-Unis, Afrique du Sud, Australie, Canada, Israël et Nouvelle-Zélande). Cependant, les 100 Go ne concernent que les smartphones 4G puisque les téléphones 3G ne pourront utiliser que 3 Go.

Cette offre est uniquement réservée à ceux qui n’ont pas profité d’une promotion Free-Vente privée pendant les 13 derniers mois et qui n’ont pas résilié « leur ligne dans les 90 jours précédents la souscription à l’offre promotionnelle ». S’il s’agit d’un forfait sans engagement, la carte SIM vous coûtera tout de même 10 euros.

À côté de cette offre, on trouve bien entendu le forfait B&You 20 Go à 1.99 euros par mois prolongé jusqu’au 27 juin (1Go de romaing Europe/DOM). Il y a également le forfait Sosh 40 Go affiché à 9.99 euros par mois. L’offre ne sera plus valable demain. De son côté, RED propose son forfait boost 30 Go au lieu de 1 Go à 10 euros jusqu’au 3 juillet. Il ne faut pas non plus oublier son forfait illimité avec 15 Go de data depuis l’Europe, les DOM, le Canada et les USA pour 15 euros par mois.

Que pensez-vous de cette offre de Free Mobile ? Dites-le nous dans les commentaires.