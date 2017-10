Free mobile : l’opérateur pourra commencer à faire des tests sur la 5G à Paris !

C’est la dernière nouvelle en date concernant la 5G, Free mobile a reçu l’autorisation de l’ARCEP pour commencer les tests.

La 5G commence à se déployer mais Free mobile est en mauvaise posture en ce qui concerne le déploiement. Nokia, Orange et SFR sont bien devant l’opérateur et testent déjà un débit qui pourrait atteindre 70 Gb/s en ondes millimétriques. Alors que la commercialisation des réseaux 5G devrait commencer en 2020, Free est un peu à la traîne.

Une 5G made in Free mobile avant 2020 ?

Même si le déploiement semble être lent, Free mobile s’y met à son tour et rejoint ses trois concurrents. D’après l’ARCEP, il serait même possible que la 5G fasse son apparition dès 2018, une nouvelle qu’il faut bien sur prendre avec des pincettes. Ce serait alors un réseau beaucoup plus rapide qui sera proposé aux français avec 1 Gb/s de débit ! Qualcomm annonce déjà la compatibilité de son Snapdragon X50, qui sera intégré aux futurs smartphones Android.

Free annonce commencer « une expérimentation technique dans le cadre de la mise en œuvre d’un prototype 5G » entre le 3 et le 13 octobre. Nous n’avons pas plus d’information sur le succès de ces tests qui ont été réalisés au siège du groupe Illiad dans le 8 ème arrondissement de Paris. En attendant, on espère également que le réseau 4G de Free mobile subira une amélioration, dommage de ne pas pouvoir profiter de son smartphone pour la simple raison qu’on ne capte pas de réseau..

Que pensez-vous du déploiement de la 5G ? Dites-le nous en commentaire !